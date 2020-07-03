【食用安全】檢測60款消毒抑菌產品　11款表現優秀有效殺菌抑菌名單【附完整名單】

▲ 11款表現優秀有效殺菌抑菌產品名單。

新冠肺炎疫情持續，市民對於消毒殺菌產品需求大增，市面上的殺毒產品也五花百門，到底什麼產品才能真正殺菌消毒？上海消保委檢測了60款消毒殺菌產品，包括洗手液、搓手液、濕紙布，檢測產品消毒效能及有否含風險物質包括甲醛、二噁烷、螢光增白劑、乙醇等。

據上海消保委檢測，結果發現60款產品的風險物質均符合國家規定的限量要求。8款抗菌洗手液樣品及19款搓手液均未檢出甲醛、二噁烷，20款消毒濕紙巾都未檢出可遷移螢光增白劑。

【消委會】檢測本港24款消毒酒精 6款含甲醇長期使用可慢性中毒

至於殺菌、抑菌效能方面，是次檢測主要針對常見5種致病菌代表菌種，包括大腸桿菌、金黃葡萄球菌、白色念珠菌、枯草桿菌黑色變種芽孢和銅綠假單胞菌。結果發現，雖然產品均能殺滅規定的菌落數量，但殺菌速度有明顯差異，其中12款樣本（9款消毒濕紙巾、3款抑菌洗手液）能在5秒能極速殺菌。

另外15款樣本和26款樣本分別能在1分鐘和3分鐘以內殺菌。7款搓手液殺菌速度略慢，用時超過3分鐘。

抑菌效能上，60款樣本均有抑菌作用，其中36款抑菌作用更強，抑菌率達99%以上。

整體而言，消保委推薦以下11款殺菌、抑菌效果都表現優秀，而又未有檢出風險物質的產品：

▲ 洗手液。（網上圖片）

▲ 酒精搓手液。（網上圖片）

▲ 濕紙巾。（網上圖片）

【食用安全】9款消毒酒精搓手液含致命甲醇 最高濃度達81%可致失明死亡【內附名單】

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http：//bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希