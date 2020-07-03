【英國升學】BNO持有人子女可免費讀英公立學校　升學專家：公校質素參差宜慎選

▲ BNO持有人子女可免費英國公立學校。

隨著《港區國安法》生效，英國政府宣布英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其受養人可在英國逗留5年，期間可工作及讀書，再逗留多1年即可申請成為英國公民。有英國升學顧問中心引述英國律師意見指，政策實施後BNO持有人的子女可免費就讀當地公立學校 。

消息公布後，有升學中心日內即接獲近300多個查詢，料本周內將接近千宗。惟資深升學顧問指，英國的公立學校質素參差，而較優異的文法學校入學門檻則非常高，當地的競爭十分激烈，港人子女未必能如願入讀，建議家長切勿心急，可考慮先報讀合適子女的私校，待安頓好融入當地後才考慮轉讀公校。

BNO持有人子女可讀英國的公立學校

英識教育執行總監陳思銘昨日與資深移民及簽證律師Mark Taylor進行直播，解答BNO持有人子女在英國升學的問題。Mark表示，目前有關政策細節雖未落實，但據目前英國政府消息，BNO持有人及其受養人在英國逗留5年後，可申請永久居留身份，再逗留1年後可申請成為英國公民，但6年間公民申請者每年不得離開英國超過90日 。

他參考目前的親屬簽證（Family Visa）推斷，新政策生效後即意味BNO持有人及其受養子女可以在本地公立（State School）及文法學校（Grammar School）享有免費教育。

至於若就讀大學，BNO持有人子女能否付本地人學費，Mark稱「本地學生」通常指其家庭居住於英國本地，如只有子女在英國，家庭主要居住地卻在香港，則會被視為「國際學生」，收取國際學費。他又指，「受養人」一般指18歲以下子女，18歲以上子女則需要證明由BNO持有人供養，如大學生及殘疾人士。

英國公立學校質素參差



英識教育執行總監陳思銘稱，昨日已接獲300多個家長查詢子女可否報讀當地公立學校，料周內數字將破千。他指，雖然BNO持有人子女可報讀公立學校，惟公立學校質素參差，學習資源及課外活動亦比私校少，如英國私校的小班教學師生比例最多為1：9，但公立學校則達至1：30。在疫情下網上學習的支援亦有明顯差異，

連英國私立協會都話，一場疫情令本地家長都開始為子女轉讀私立學校。

他指若就讀公校，家長需有心理準備與港人一直所認知的「英式教育」有大落差，「全英只有7％人口就讀私立學校，但社會上最精英的階級人士都是來自私校，如伊頓同哈羅公學」。

建議先讀私校打好基礎

他又指，當地成績優異的文法學校雖多，惟入學門檻非常高，一如香港名牌直資學校，

你想像一個外國人想讀男拔女拔有多難，本地人都要排隊爭入去，更何況新到埗的外地人？

他建議家長初到英國應為子女揀選適合子女的私校，待安頓好融入當地後才考慮轉讀公校。

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責任編輯：梁節儀