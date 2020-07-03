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【烹飪教煮】大廚教零失敗鹹魚煎肉餅　加一種調味搓勻豬肉才會起膠【有片】

休閒 17:42 2020/07/03

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

大廚教煮鹹魚煎肉餅，佐膳一流。

肉餅無論是用蒸或煎的做法都是好「送飯」的菜式，尤其是煎和加入鹹魚的話，更加香口易討好。而且鹹魚煎肉餅材料不繁雜，做法亦不難，但想做得好食，當然有竅門啦！今次請來北角城市花園酒店粵中菜廳行政總廚賴正成，教大家如何煎出惹味香口的鹹魚肉餅吧！

一直以為凡是做肉餅都要把豬肉剁碎，但賴正成師傅說可以不需要，「把豬肉切成幼粒狀，隨意剁幾下後再搓勻到帶膠質狀態便可，這樣吃來會有咬口。當然你喜歡的話，都可以用免治肉碎，但最好用刀剁，不要用攪拌機，口感相差很大。」

隨即賴師傅便教了一個如何把豬肉輕鬆地切得幼細的方法，「就是把買來的脢頭肉洗淨後抹乾，放入冰櫃冷藏約1-2小時，讓豬肉得結實些後，再用刀切起來就容易了。」

他提醒要記得先加鹽入豬肉中，才能把豬肉搓至起膠，跟著便可以加入馬蹄粒、冬菇粒和芫茜碎，「不愛芫茜的話，可以蔥花代替。」

先要加鹽，然後搓勻至起膠。(郭秀芳攝)

鎖住肉汁有竅門

此外，他又教大家如何把肉餅煎得香口之餘又有肉汁，「煎肉餅許多時都會過份燶底兼乾身。只要一開始時用較大火來先煎兩邊一會，能鎖住肉汁。跟着就可以反向一邊以中小火慢慢煎，煎時要有耐性，不要常常兩邊反。一邊先煎至金黃色後，再煎另一邊。煎時可以用鑊或匙羹壓一壓肉餅，使其容易些熟透。」

材料︰  
脢頭肉 (切幼粒)  240克
馬友鹹魚 (起肉) 80克
馬蹄 40克
冬菇 40克
芫茜 25克
   
調味料：  
適量
蠔油 適量
少許
生粉 少許

做法︰

1.先將馬蹄、冬菇及芫茜切粒備用。

2.馬友鹹魚起肉切粒，煎香備用。

3.脢頭肉洗淨後抹乾，放入冰櫃冷藏後拿出，跟著把脢頭肉切粒剁幾下。

肉洗淨後抹乾，放入冰櫃冷藏後拿出，跟着把脢頭肉切粒。(郭秀芳攝)

4.記得先要加鹽，然後搓勻至起膠。   

5.把馬蹄粒、冬菇粒、芫茜粒和煎好的鹹魚粒，加入起了膠的肉中。

把馬蹄粒、冬菇粒、芫茜粒和煎好的鹹魚粒，加入起了膠的肉中。(郭秀芳攝)

 6.再加入蠔油、糖及生粉，一齊搓勻，然後唧成餅狀。

加入蠔油、糖及生粉，一齊搓勻，然後唧成餅狀。(郭秀芳攝)

7.燒熱油，於大火時下肉餅煎，煎熟至兩面金黃色即轉為慢火，慢慢煎香便成。

煎時可輕力按壓。(湯炳強攝)

貼士：

宜選用鹹魚的中間部位，肉質較結實。用時可先以熱水沖洗一下鹹魚表面，保持乾淨。

馬友鹹魚。(湯炳強攝)

挑選鹹魚有秘訣

香港人多揀用梅香(霉香)作菜，因其肉質軟綿、味道甘香鹹鮮，而馬友則是最多用來製鹹魚的魚種，因正是霉香而少骨; 所以價錢亦較貴。

1.聞一聞：可以透過氣味分辨其優劣，聞一下魚身及魚肚，鹹香無噏味即為佳。

2.按一按：用手輕按，若鹹魚肉質微軟就屬生曬。

3.睇一睇：品質較佳的鹹魚，魚肉橫切面會富有光澤。

記者：郭秀芳

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