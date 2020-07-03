【抑鬱症】受抑鬱症影響學業成績一落千丈　大學生學懂「邊玩邊學」助學業回正軌獲獎學金

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第二次世界大戰期間，納粹德國宣傳部長戈培爾有一句名言：「謊言重複一千遍也不會成為真理，但謊言如果重複一千遍而又不許別人戳穿，許多人就會把它當成真理。」

在現今資訊發達，甚麼都講求「fact check」的世代，或許已鮮有這樣以訛傳訛的「真理」出現。不過，大家對於一些自我認知，尤其是對自己的負面評價又有否時常「fact check」呢？

再思挫敗與無助感

當一個人不斷經歷挫折，便會對於一切產生無力感，失去鬥志和自信心，陷入一種無助的心理狀態，美國心理學家馬丁·賽里格曼（Martin Seligman， 1975）稱這狀態為「習得性無助」（learned helplessness）。

這種無助感很容易會令人否定自己過去的成功經驗及實際能力，最終陷入絕望，甚或抑鬱，裹足不前。人們會為自己貼上負面標籤，如確信自己是「徒勞無功的」、「一敗塗地的」、「不被肯定的」、「沒有將來的」等等，連自己也會不自覺騙倒自己，誤以為這些就是自己的「真面目」。

擺脫「習得性無助」

今天筆者便想嘗試帶領大家戳穿這些「謊言」，重新認識和改進自己，共同尋找內在的力量，建立希望。方法為以下三大發展重心：

1. EXPERIENCE-oriented （經驗導向）

吸收失敗經驗，從錯誤中學習，避免重蹈覆轍

持續的應用學習，從新經驗中掌握所需知識和技能，彌補不足

2. EXPOSURE broadening （廣泛顯露）

跳出舒適區，將自己顯露於新領域，增廣見聞，並尋找其他發展機遇

將自己顯露於人前，與別人互相交流，彼此學習；亦多從他人身上發現自己不同的一面，發掘潛在優勢

3. EXCELLENCE recognition （優點認受）

將優點和強項展示，增加機會讓他人賞識和提拔自己

紀錄優點和強項，多讚賞和肯定自己的價值

筆者就讀大學初期，曾經因為受抑鬱病患影響，學業成績一落千丈。我很想努力改善自己，但心有餘而力不逮，一度否定自己；同時覺得狀況「無彎轉」，看不到將來，所以決定了休學。那年我不斷四處玩樂，例如報讀短期興趣課程、去旅行、做義工和兼職，情況就像外國流行的「空檔年」（gap year） 。

後來我發現自己雖然沒有很強的生存動力與希望，但原來透過接觸新事物可以帶來無窮的啟迪，看似優哉游哉的生活其實助我掌握了不少新知識和技能，生活的無力感於是漸漸減退。結果在新一學年，我抽取時間持續「邊玩邊學」，最終學業重回正軌，並獲得全級三甲的獎學金。

靠自己力量尋找希望

過往屢次失敗的經驗很可能會拖垮我們前進，筆者十分鼓勵讀者在困難時尋求別人的支持與幫助。不過與此同時，筆者亦明白，假若對自己缺乏信心，無論他人給予多少鼓勵和肯定也是枉然，難以服己。所以內在的自我肯定和接納，「自食其力、自力更生」才是重中之重。

事實上，以上三個「Ex」都有著共通點，就是鼓勵「獨立自主學習」。目的是想擴闊多元視野、提升自信、強化個人價值、發掘新的可能性，以及自決生命。筆者相信，既然「無助感」可以學習，「希望感」同樣可以透過學習來獲得。其實只要堅持「肯學、肯試」，看似絕望的東西都會「有得改變」和「有得揀」。

正所謂世事如棋局局新，每一個棋局都是新的開始，新的希望。因此，靠著自己的力量不斷去學習和勇於開拓新機遇，不但可以大有作為，運籌帷握，將希望掌握於手中；即使以後遇到挫折，亦無所畏懼，可以重新出發。

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責任編輯：楊宛茜