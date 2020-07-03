【Netflix電影】影后查理絲花朗《不死軍團》化身女殺手 成奇洛李維斯師妹接受4個月特訓 【有片】

▲ 影后查理絲花朗在Netflix原創電影《不死軍團》中化身活了數千年、身經百戰的女殺手。

繼《驚天營救》（Extraction）後，Netflix 再度推出由荷里活一線紅星主演的獨家原創動作片。將於7月10日上綫的《不死軍團》（The Old Guard），由奧斯卡影后查理絲花朗（Charlize Theron）化身活了數千年、身經百戰的女殺手。最新預告可見她拍打戲拳拳到肉、功架十足。查理絲花朗今次為了表現出身經百戰、無所不能的角色形象，事前特別接受了結合拳擊、柔道、騎馬等超高難度特技的超恐怖魔鬼訓練。

在 Netflix 原創電影《不死軍團》中，不死軍團由一群有著不死能力的菁英殺手所組成，成員各有無限的自癒能力，使他們刀槍不入、不會老化，因此活了 6000 年。數世紀以來，他們一直暗中保護著人類社會，但在一場任務中，他們的超能力意外曝光，因此成為邪惡組織急欲追捕的對象。

為了不讓超能力落入敵人手裡，Charlize Theron 與不死軍團的新成員 Nile（KiKi Layne 飾）必須聯手揭發邪惡組織的計畫。

▲ 同樣擁有不死能力的女軍官（ KiKi Layne飾）加入由查理絲花朗成立來幫助人類對抗邪惡勢力的「不死軍團」。

最新公開的預告更揭露他們即將迎來新成員，沒想到查理絲花朗為了讓新人了解不死超能力，竟毫不留情地直接對她開槍「爆頭」。要加入「不死軍團」絕不簡單，雖然有著不會死亡的逆天超能力，身體卻仍感受到受傷的疼痛，還要承受面對身旁親友摯愛老去逝世的痛苦。

《不死軍團》製作團隊特別請到在《殺神John Wick》（John Wick）拍攝期間擔任 Keanu Reeves（奇洛李維斯）武打師父的 Danny Hernandez 擔任全片的武術統籌，讓查理絲花朗順理成章成為「殺神」的師妹。

劇組在開拍前展開為期4個多月的魔鬼式特訓，每天的訓練內容多元化。除了學習流暢運用現代槍法和古代兵器外，還要學拳擊、武術、騎馬等特技。

▲ Chiwetel Ejiofor飾演跟「不死軍團」對立的角色。

為呈現出角色活了6000年來習得的扎實武打功夫，更特別加強訓練日本柔道、印尼武術席拉（Silat）、菲律賓魔杖 （Kali）、韓國跆拳道，以及中國武術等，成功變身女戰士。

她回憶拍片過程時表示：「這次的訓練過程不同以往，我從來沒有受過這麼特別的兵器訓練，而且還得練習各式各樣的武打技巧。這真的非常困難，絕對沒有騙你！」

▲ 查理絲花朗為變成打女，在開拍前展開為期4個多月的魔鬼式特訓。

敬業的查理絲花朗在拍攝過程中傷到左手臂，仍決定咬緊牙關忍痛熬過最後的3週，讓電影如期殺青。戲中也呈現了多場查理絲花朗帥氣揮舞招牌武器「雙面圓斧」殺敵軍的熱血鏡頭。

此部改編繪本小說的電影由Gina Prince-Bythewood執導，查理絲花朗主演及監製，合演者還包括比利時男星Matthias Schoenaerts以及曾演出《奇異博士》（Doctor Strange）的英國黑人演員Chiwetel Ejiofor。



（《不死軍團》將於 2020 年 7 月 10 日在 Netflix 上綫）