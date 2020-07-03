【猛男和尚】熱愛健身擁8嚿腹肌加人魚線　泰國俊男和尚寺廟修行鍛鍊品格

▲ 泰國一名猛男和尚在網絡爆紅。

俊男美女自然吸晴，泰國一名肌肉猛男因其特殊身份爆紅網絡，吸粉無數。這名猛男真身是來自曼谷的Jeans，成年後曾在泰國一間寺廟做和尚修行，現已還俗，職業是一名健身模特兒。

▲ Jeans曾在一間寺廟待了數年。（圖片來源：Instagram）

身高185cm的Jeans憑藉英俊外型、8嚿腹肌再加上人魚線的健碩身材，在IG擁有超過18.1萬人追蹤。令Jeans成為網紅原因，其實是因為他數年前曾出家。

▲ Jeans的和尚照令他吸粉無數。（圖片來源：Instagram）

在泰國有習俗，成年男子要到寺廟修行，出家做僧人，鍛鍊品格心性。而Jeans亦不例外，成年後曾在一間寺廟待了數年，並拍下一輯穿著僧人照，在網絡掀起話題。

▲ 還俗後的Jeans成為一名專業健身模特兒。（圖片來源：Instagram）

Jeans還俗後繼續堅持健身，鍛鍊出健美身段，亦不時在網上分享做運動健身的片段。因著亮眼外型，他亦被不少廣告公司邀請拍廣告，現時他是一名專業健身模特兒，會在網絡平台分享自己拍攝的廣告照。

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責任編輯：陳珈希