【親子本地遊】東涌親子半日古蹟遊　觀城堡式炮台賞千年漁村美景【內附路線及交通】

▲ 東涌有不少熱門行山路線，這條散步路線可一次過欣賞炮台古蹟、千年漁村、天然河流的紅樹林，沿路更有大片草地適合野餐。

東涌有不少熱門行山路線，同時兼具古蹟和漁村美景，一條路線已可走過炮台古蹟、千年漁村、天然河流的紅樹林，沿路更有大片草地適合野餐，滿足4個願望。路線以平地為主，適合一家大小周末散步遊。

▲ 樓梯入口頗隱閉。（攝影：陸明敏）

走出港鐵站後徒步沿着順東路西北方向行，就會到達東涌小炮台小徑入口，往上走約250級樓梯即可到達觀景亭，然後往下走就會抵東涌道北到東涌小炮台。

小炮台隱世海景草地

東涌小炮台始建於清朝嘉慶22年（1817年），現已被列為法定古蹟。清朝時期，大嶼海峽是外國商船駛往廣州的必經之地，清政府因而修築了東涌炮台和東涌小炮台作為看守海面交通之用。

▲ 東涌小炮台雖不復在，但面向東涌灣美景仍是醉人。（攝影：陸明敏）

小炮台牆身由花崗岩砌成，據說曾有兩座炮台、兵房和火藥局，惟現只餘下護牆。旁邊有一座考古學家推斷建於唐代的虎地灣灰窰，暫時是本港發現較為完整的灰窰。

▲ 建於唐代的虎地灣灰窰，暫時是本港發現較為完整的灰窰。（攝影：陸明敏）

這裏有一大片綠油油草地，面向寬闊的東涌灣海景，眺望昂坪景色，吹吹海風或野餐都不錯。

千年漁村富藝術美感

沿路往下走，就會到達東涌舊碼頭（馬灣涌公眾碼頭）和馬涌灣村，甫踏入碼頭便被地上勁大的立體壁畫所吸引。壁畫由本地藝術團隊OMNI. Art創作，繪出漁村風情。

▲ 東涌舊碼頭巨型立體壁畫吸引人打卡。（攝影：陸明敏）

▲ 碼頭有一系列繪上當地特色漁穫的壁畫，十分有趣。（攝影：陸明敏）

馬灣涌漁村在千多年前已有人聚居，至今仍有漁民居於棚屋。棚屋主要由木板，鋅鐵板和柚木板建成，再以坤甸木作支柱。村內有海鮮酒家、理髮店和舊式士多，可品嚐海鮮如東涌蜆、鱲魚、藍花蟹等。碼頭也是觀賞日落的好去處，黃昏日落時份極美。

▲ 擁千年歷史的馬灣涌漁村仍有不少棚屋和舢舨。（攝影：陸明敏）

▲ 漁村中間有一道特別的斷橋。（攝影：陸明敏）

▲ 村內髮廊門外擺有師傅畫作，饒富特色。（攝影：陸明敏）

穿過馬灣涌村，便會到達逸東邨，可稍作補給。走上天橋，一方是侯王宮，另一方是東涌炮台。

罕見優質河流紅樹林

從天橋下去進入山路不一會，就可見到古蹟侯王宮。東涌侯王宮位於沙咀頭西，面向東涌灣，估計始建於清朝乾隆三十年（1765年），屬三間二進建築。廟內供奉保護南宋帝昺逃難至大嶼山的忠臣楊亮節，以紀念其英勇事跡，現時該廟已被列入為一級歷史建築。

▲ 東涌侯王宮有200多年歷史，現時被納入一級歷史建築。（攝影：陸明敏）

廟內擁有古老大鐘鑄清乾隆三十年字眼，屋脊有一排精緻陶塑中國人像，是宣統二年（1910年）的石灣製品，不說不知，原來左右兩邊數起第七個人像均身穿洋服，甚有趣味；左右兩端飾有帥氣鳳凰。

▲ 屋脊有一排精緻陶塑人像，你能找出穿洋服的人像嗎？（攝影：陸明敏）

侯王宮前有一大片空曠草地，附近有經翻新的乾淨廁所和遊樂場、足球場，前方有面向東涌灣的無敵海景，適合親子野餐和嬉戲。

▲ 東涌河口擁有大片紅樹林泥灘，仔細看可見到蟹仔和彈塗魚。（攝影：陸明敏）

經過侯王橋就會見到東涌河。東涌河全長約3公里，是香港少有從河源、河口至海灣均未受破壞的天然河流，擁有極高生態價值。河口擁有大片紅樹林泥灘，河中有超過20種原生淡水魚，泥灘上的蟹仔和彈塗魚亦十分活躍。

城堡式炮台保留完好

原路折返回到天橋，就可按指示到東涌炮台。東涌炮台始建於道光十二年（1832年），又被稱為東涌寨城或東涌所城，為當時大鵬右營水師總部，阻止英人走私鴉片和海盜侵略。現時已被列為法定古蹟。

▲ 東涌炮台建於清朝，炮身和炮座仍保留完好。（攝影：陸明敏）

自1898年新界租借給英人後，炮台先後改建成警署和學校，至今開放予遊人參觀。攀上石級，漸覺荒涼，難以想像最頂盛時期曾有600名水軍在此駐守。

▲ 炮台曾被改建成學校。（攝影：陸明敏）

東涌炮台是城堡式建築，城牆以堅固的花崗石建造，長約225呎，高約10呎，牆垣闊15呎。城牆分為東西北3道拱型城門，分別為「拱辰」、「接秀」及「聯庚」，均純以麻條石砌成。

▲ 東涌炮台建於清朝，圓拱型城門仍保留完好。（攝影：陸明敏）

炮台仍保留置於水泥炮座上的6尊赭墨色大炮，炮身刻有清晰字樣，最早的建造於1805年，第四門大炮則寫上「重一千二百斤」，能如此完整保留實屬可貴。兩所學校被改建成遊客中心，不妨進內細閱東涌歷史。

最後到附近乘搭巴士便可離開。

東涌生態古蹟一日遊

路線：觀景亭－東涌小炮台－東涌舊碼頭－馬灣涌村－逸東邨－侯王宮－東涌河紅樹林－東涌炮台遺蹟

交通：港鐵東涌站B出口沿順東路走到小炮台觀景亭；離開時可在東涌炮台附近乘搭到東涌巿中心的3M/11/23/34號巴士

時間：散步連拍照時間約3小時

補給：馬灣涌村有食店及士多；逸東邨有商場；侯王宮有廁所

備註：沿路較少遮陰，請做好防曬和帶備足夠清水；進入侯王宮和紅樹林小心蚊患；愛惜郊野及文物，自己垃圾自己帶走

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記者：陸明敏