【信用卡優惠】天仁推飲品優惠送口健樂清新極爽珠　以Visa消費滿$50即獲$25現金券【附優惠詳情】

▲ 天仁茗茶推夏日優惠！（圖片由天仁茗茶提供）

天氣炎熱，在街上不消一會已很想飲凍飲解渴了！天仁茗茶最近聯乘口健樂推出優惠，凡購買兩杯水果茶，即送限定版口健樂清新極爽珠一盒。此外，用Visa卡於天仁茗茶消費滿$50或以上，即可獲贈天仁茗茶$25現金券！

香港天仁茗茶聯乘口健樂將推出「喫茶享樂 爽迎夏日」，由7月6日起，凡於香港天仁茗茶指定商舖購買兩杯水果茶（檸檬紅／綠茶、蜂蜜檸檬紅／綠茶、鮮榨水果綠茶、高纖水果綠茶），即送限定版香港天仁茗茶外盒包裝口健樂清新極爽珠一盒（價值：HK$39.9／盒），享受雙倍涼快感，數量有限，送完即止。

此外，天仁茗茶推出Visa優惠，由即日起至8月4日，逢星期二到天仁用Visa卡以手機電子消費滿$50或以上，即可獲贈天仁茗茶$25現金券。優惠詳情請【按此】

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩