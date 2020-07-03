警方押送24歲襲警男疑犯到東區法院　其間有記者疑被警車撞倒受傷

▲ 24歲男子涉刺傷警員，被控傷人罪下午於東區法院提堂。（梁偉榮攝）

一名姓黃24歲男子涉於7月1日刺傷一名警員，被控意圖傷人罪，今日（3日）下午於東區法院提堂。警方下午1時許以衝鋒車押送疑犯到東區裁判法院時，由太安街往筲箕灣方向行駛時右轉進入法院期間，疑沒有亮起轉右的信號燈及沒有響號，其後兩名攝影記者疑被警車右側撞倒，其中一名記者跌倒後右腳擦傷。TOPick正向警方查詢，正等候回覆。

▲ 一名攝影記者被警車撞倒後右腳擦傷。（梁偉榮攝）

警方今早表示，一名警員7月1日下午在銅鑼灣高士威道近維園外執行職務時，被短刀從後刺中，左肩流血受傷。警方昨日（2日）凌晨在機場準備飛往英國倫敦的國泰航班上拘捕一名姓黃24歲男子，通宵扣查，稍後會控告他意圖傷人罪，今日（3日）下午於東區法院提堂。

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記者：陳子謙