  • 31°C
香港時間 : 2020703日 (週五) 15:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

警方押送24歲襲警男疑犯到東區法院　其間有記者疑被警車撞倒受傷

社會 14:17 2020/07/03

分享：

熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

24歲男子涉刺傷警員，被控傷人罪下午於東區法院提堂。（梁偉榮攝）

一名姓黃24歲男子涉於7月1日刺傷一名警員，被控意圖傷人罪，今日（3日）下午於東區法院提堂。警方下午1時許以衝鋒車押送疑犯到東區裁判法院時，由太安街往筲箕灣方向行駛時右轉進入法院期間，疑沒有亮起轉右的信號燈及沒有響號，其後兩名攝影記者疑被警車右側撞倒，其中一名記者跌倒後右腳擦傷。TOPick正向警方查詢，正等候回覆。

一名攝影記者被警車撞倒後右腳擦傷。（梁偉榮攝）

警方今早表示，一名警員7月1日下午在銅鑼灣高士威道近維園外執行職務時，被短刀從後刺中，左肩流血受傷。警方昨日（2日）凌晨在機場準備飛往英國倫敦的國泰航班上拘捕一名姓黃24歲男子，通宵扣查，稍後會控告他意圖傷人罪，今日（3日）下午於東區法院提堂。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙

記者 攝影

最高瀏覽

【獨守空房】冷落妻嫌BB嘈分房睡　老公與奶奶同房共寢13年妻崩潰提離婚
12:35 2020/07/01
【獨守空房】冷落妻嫌BB嘈分房睡　老公與奶奶同房共寢13年妻崩潰提離婚
【家用難題】剛畢業月入1.5萬遭索1萬蚊家用　失業父母威脅「唔畀唔煮飯趕出門」
10:05 2020/07/02
【家用難題】剛畢業月入1.5萬遭索1萬蚊家用　失業父母威脅「唔畀唔煮飯趕出門」
【恐怖虐兒】1歲男嬰疑哭鬧遭18歲年輕媽虐打　身體多處瘀傷抽搐入院6日昏迷未醒
12:27 2020/07/02
【恐怖虐兒】1歲男嬰疑哭鬧遭18歲年輕媽虐打　身體多處瘀傷抽搐入院6日昏迷未醒