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【烹飪教煮】米芝蓮大廚教陳皮煎雞肉　用煲仔上菜焗出陳皮香味【有片】

休閒 12:34 2020/07/06

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

曾超敬師傅教煮陳皮煎雞肉，做法簡單，十分香口，送飯一流。

在家入廚煮餸，除了要快靚正之外，如果是惹味香口送到飯，就最好不過。請來灣仔明閣廚藝總監曾超敬教大家煮一道陳皮煎雞肉，做法簡單，用上陳皮跟沙薑做調味料，未食已聞到陣陣香味，十分吸引。

今次曾師傅教煮的陳皮煎雞肉，在灣仔明閣都食得到，他今次教的版本是家庭小菜版，即化繁為簡，不論材料及做法都很簡單，在家都輕易做到。

立即去片睇睇︰

在明閣的小菜版本，曾師傅是用上原隻新鮮雞做，要起骨拆肉，但他說如果在家煮，用上急凍雞胸肉又或去骨的雞髀肉也可以，不過雞肉的厚薄最好要一致，因受熱會較平均，出來的效果會較好。

曾師傅更教大家，如想雞肉更嫩滑，在醃肉時必須加入少量水，便可令雞肉更滑溜。

陳皮沙薑勿下太多

另外曾師傅會用新鮮沙薑粒及沙薑粉做調味料，不過他說如只下沙薑粉，味道已相當不錯。至於主角的陳皮，曾師傅便用遠年陳皮，但在家煮用一般陳皮也可以。

但他強調由於沙薑及陳皮只是用來提香，下很少量便已足夠。如果想味道更香，曾師傅提議小菜用煲仔上，陳皮的香氣可持久一點。

曾師傅又提到，最好用日本豉油做調味，因豆香比較濃，可以提高雞的肉香。

曾師傅更說，如想雞肉更焦香，可以在臨上碟時，把火力調高炒一會才熄火，高溫可令雞肉更焦香。

煮法口味多元化

原來這道陳皮煎雞口味有很多變化，如想食辣的話，可以加入一點指天椒醬、XO醬。想要更惹味可加入豆豉、欖菜。

但要注意是因以上材料都帶有鹹味，故在其他調味料上，如豉油、糖及蠔油的分量便要酌量減少，否則便會太濃味了。

材料(招美寶攝)

材料︰  
無骨雞髀肉或雞胸肉 8-10両
葱白(只取白色部分)  2両
雞醃料：  
生抽、砂糖 少量 
生粉、雞粉  少量
調味料：  
陳皮(浸軟後切碎) 8錢
沙薑粉、雞粉 少量
砂糖、蒜蓉 少量
葱粒、蠔油 少量
日本豉油、花雕酒 少量

做法：

1. 先用醃料加入少量水，醃雞肉約15分鐘，再以慢火煎，取起備用。

雞件要先煎香(招美寶攝)

2. 下葱段炒香，把葱香味逼出，撈起備用。

3. 下油，把蒜蓉、葱粒、陳皮及沙薑粉炒香。

要加入陳皮及沙薑粉調味。(招美寶攝)

4. 加入之前煎過的雞件及葱段。

把雞件及蔥回鑊炒。(招美寶攝)

5. 再下混入少量水的日本豉油、雞粉、砂糖及蠔油調味，最後加花雕酒，完成。

加入日本豉油及調味料。(黃建輝攝)

曾超敬師傅是旺角康得思酒店明閣的開閣功臣，更曾為餐廳摘下米芝蓮星級殊榮。(黃建輝攝)

記者：招美寶

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