【烹飪教煮】米芝蓮大廚教陳皮煎雞肉 用煲仔上菜焗出陳皮香味【有片】
在家入廚煮餸，除了要快靚正之外，如果是惹味香口送到飯，就最好不過。請來灣仔明閣廚藝總監曾超敬教大家煮一道陳皮煎雞肉，做法簡單，用上陳皮跟沙薑做調味料，未食已聞到陣陣香味，十分吸引。
今次曾師傅教煮的陳皮煎雞肉，在灣仔明閣都食得到，他今次教的版本是家庭小菜版，即化繁為簡，不論材料及做法都很簡單，在家都輕易做到。
立即去片睇睇︰
在明閣的小菜版本，曾師傅是用上原隻新鮮雞做，要起骨拆肉，但他說如果在家煮，用上急凍雞胸肉又或去骨的雞髀肉也可以，不過雞肉的厚薄最好要一致，因受熱會較平均，出來的效果會較好。
曾師傅更教大家，如想雞肉更嫩滑，在醃肉時必須加入少量水，便可令雞肉更滑溜。
陳皮沙薑勿下太多
另外曾師傅會用新鮮沙薑粒及沙薑粉做調味料，不過他說如只下沙薑粉，味道已相當不錯。至於主角的陳皮，曾師傅便用遠年陳皮，但在家煮用一般陳皮也可以。
但他強調由於沙薑及陳皮只是用來提香，下很少量便已足夠。如果想味道更香，曾師傅提議小菜用煲仔上，陳皮的香氣可持久一點。
曾師傅又提到，最好用日本豉油做調味，因豆香比較濃，可以提高雞的肉香。
曾師傅更說，如想雞肉更焦香，可以在臨上碟時，把火力調高炒一會才熄火，高溫可令雞肉更焦香。
煮法口味多元化
原來這道陳皮煎雞口味有很多變化，如想食辣的話，可以加入一點指天椒醬、XO醬。想要更惹味可加入豆豉、欖菜。
但要注意是因以上材料都帶有鹹味，故在其他調味料上，如豉油、糖及蠔油的分量便要酌量減少，否則便會太濃味了。
|材料︰
|無骨雞髀肉或雞胸肉
|8-10両
|葱白(只取白色部分)
|2両
|雞醃料：
|生抽、砂糖
|少量
|生粉、雞粉
|少量
|調味料：
|陳皮(浸軟後切碎)
|8錢
|沙薑粉、雞粉
|少量
|砂糖、蒜蓉
|少量
|葱粒、蠔油
|少量
|日本豉油、花雕酒
|少量
做法：
1. 先用醃料加入少量水，醃雞肉約15分鐘，再以慢火煎，取起備用。
2. 下葱段炒香，把葱香味逼出，撈起備用。
3. 下油，把蒜蓉、葱粒、陳皮及沙薑粉炒香。
4. 加入之前煎過的雞件及葱段。
5. 再下混入少量水的日本豉油、雞粉、砂糖及蠔油調味，最後加花雕酒，完成。
記者：招美寶