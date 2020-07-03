DSE試題被取消教育局指沉默或遭社會公審　法官今午頒布書面判決

▲ （經濟日報資料圖片）

應屆中學文憑試（DSE）歷史科有關中日關係的試題引起爭議，考評局最終宣布取消相關試題，應屆DSE考生早前入稟提出司法覆核，要求撤銷考評局決定，聆訊今（3日）於高等法院續訊。教育局一方指，公開對試題表達意見，是考慮到透明度，局方續指若保持沉默，反而可能遭社會公審。法官押後今午頒發書面判詞。

申請人盧銘賢（譯音），為應屆DSE考生；答辯人香港考試及評核局（下稱考評局）。司法覆核聆訊今於高等法院續訊，教育局作為相關持分者，由律師代表應訊。

早前申請方陳詞時，提到教育局及特首在試後開記者招待會及發新聞稿等，是向考評局施壓。教育局一方今作回應指，局方作出高調回應是基於透明度的考慮，而且教育局及考評局在課程及大綱方面屬於策略夥伴，教育局有需要就試題表達關注，又指若教育局選擇保持沉默，或以內部溝通形式處理，有可能反而遭到社會公審。

考評局一方今續陳詞時，引述秘書長蘇國生於5月25日的會議上，指出試題「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的資料或會引導考生，使其得出價值觀矛盾的結論，又指因為考生須平衡地作答，試題或有損公平。

法官質疑「平衡」不代表考生要在利弊雙方提出等量的論據，只需要考生有提出另一方論點作平衡，及運用到試卷資料及個人知識。考評局一方同意，但重申有關決定是基於學術考慮。

申請方今天陳詞回應答辯方時指，考評局一方倚賴學術考慮的說法，但是次聆訊的討論方向並非關於科學或藝術等，試題亦並非只有專家才能理解，在審題委員會中亦有非專家身份的成員。

申請方又指，考評局不應只考慮到國家情感問題，亦應該考慮到連同申請人在內的逾4,000名考生，努力學習及答題的結果卻是白費，而且取消試題會造成寒蟬效應；法官押後至今午頒發書面判詞。

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記者：王仁昌