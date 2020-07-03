【陳奕迅演唱會】歌神陳奕迅舉行網上慈善音樂會　Eason分兩個時段唱金曲：共渡難關

▲ 陳奕迅為業界舉行慈善演唱「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」。

陳奕迅舉行網上慈善音樂會！新冠肺炎疫情影響全球經濟，作為香港樂壇心臟及地標的紅磡體育館截至7月3日為止，已近200日沒有舉行過任何演唱會，連同全港其他表演場館所有演出活動全面叫停，不單令許多歌手未能踏上舞台，更影響業界內逾千名從業員及其家庭生計。

近日剛成立的「香港現場演出及制作行業協會」希望能為業界紓困解憂，並於今日（7月3日）舉行發佈會，席間同時宣布成立「演制抗疫基金」，並得到仁濟醫院全力支持代為收取及發放善款，義務對協會提供行政支援，幫助這半年多沒有工作和收入之會員。

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▲ 協會代表（左起）蔡健輝、葉偉忠、何麗全、謝嘉豪。（游艾維 攝）

陳奕迅為業界義演

協會主席之一的葉偉忠在會上表示：「同行都是自由身工作者，近半年沒有工作可說手停口停，所以與何麗全商議後覺得業界欠缺一個平台，所以決定成立此協會，希望透過籌款分派錢給會員，以度過難關。」

協會另一位主席之一何麗全表示，抗疫基金已獲得多個善心慈善機構捐款合共港幣500萬元，會員只須由7月11日至8月10日內向協會申請，經協會審核後，符合資格之會員將於8月31日開始陸續得到由協會分配之抗疫基金。

協會宣布將於7月11日舉行由「演制抗疫基金」衍生的首個大型活動，「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」慈善音樂會，協會表示陳奕迅（Eason）希望可以為演出及制作行業現時面對的厄困出一分力，義不容辭答應協會的演唱邀請。

何麗全指辦演唱會既可籌款，並可為業界提供工作機會。

▲ 陳奕迅拍片在會上播出。（游艾維 攝）

Eason日出日落獻唱

久未有現身的Eason，特意拍了一段短片在為今日的發佈會上播出。片中，Eason從紅館後台步入館內，他說來過紅館好多次，未見過紅館那麽靜，若不是疫情關係，大家也不會休息這麽耐：「第一次來紅館是替電視台演出，它是四面台，這是其特色，亦甚有趣。」

Eason說紅館後台充滿回憶說：「第一次感覺那麽冷冰冰，舉行演唱會時後台好熱鬧，佈滿花海。」最後他不忘鼓勵大家說：「疫情有多壞大家預計不到，明日是新的一頁新開始，大陽總會升起，好與不好也會過去。」

他表示紅館是個頗不同的演出場地，因大多地方開演唱會都是開三面台，紅館卻是開四面台，坦言有時自己演出時也忘了是向著哪一邊。

Eason參與是次音樂會不但不收酬勞，更邀請眾多音樂界好友一起精心設計演出內容。

音樂會演出時間橫跨破曉時分和日落黃昏，演出地點亦會分開兩個不同地方演出：「日出日落便是一天，無論今天怎樣困難，明天太陽還會升起，希望大家有信心、有勇氣，相互扶持共渡難關。」

協會舉辦是次慈善音樂會預計創造近百個業界人士有工作機會，於7月11日在日出早上的6時及日落黃昏的5時兩段時間進行，屆時在網上免費直播。

記者：游艾維