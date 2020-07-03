踏上產品設計師煉成之路 THEi課程注重實踐改善生活

▲ 今年THEi「產品設計（榮譽）文學士」課程畢業生馬鏞超（Herry），在學期間透過實習運用所學，畢業後更實現了自己的理想。

在講求生活質素的年代，產品設計不單止是為用品塑造出美觀外形，更應設計出以人為本，令生活更便利的產品，提升用家生活品質。香港高等教育科技學院（THEi）開辦的「產品設計（榮譽）文學士」課程（課程），致力培育學生成為產品設計師。今年課程的畢業生馬鏞超（Herry），在學期間透過實習運用所學，畢業後更創立了自己的產品設計公司，實現理想。

THEi的產品設計課程透過理論與實踐，培育學生成為具備創意思維及專業態度的設計專才，滿足社會上不同人士需要，打造一個個創意及實用兼備的設計方案。

以設計解決生活問題 助劏房戶改善居住環境

課程導師會帶同學深入社區，嘗試透過設計方案為用家解決生活問題。Herry在學期間，與其他同學參與了課程與明愛香港仔社區中心合辦的「傢俬改善劏房家庭居住環境計劃」，為基層住屋人士度身設計合適傢俬，幫助他們改善生活及居住質素。

▲ Herry與其他同學參與了課程與明愛香港仔社區中心合辦的「傢俬改善劏房家庭居住環境計劃」。

Herry是計劃第二屆的參加者，負責為個案中的基層家庭設計兒童學習空間。個案住戶內的小朋友平日只能到圖書館或彎腰屈在床上溫習和做功課，後來更因疫情影響而每天屈在床上做功課，長遠對小朋友的骨骼和身心發育成長帶來負面影響。因此Herry決定為他們設計一張可以結合收納及學習空間的書枱，讓小朋友不用再因為空間不足而影響身心健康。

「課程有專門教授重新設計現有產品的單元，而計劃讓我們在導師指導下，運用自己學到的知識實踐設計，改善別人的生活，這次體驗對我來說意義很大。」Herry分享。

同樣有份參加計劃的應屆畢業生簡美美(Oliver)則感謝THEi導師一直提供很多專業的設計建議，讓她明白到產品設計是需要由零開始仔細計劃，經歷不同工序才能完成，可謂殊不簡單。Oliver的同學丶黃灝良(Horace)表示THEi每年提供交流計劃，助他們豐富國際視野和閱歷，他亦很懷念與同學通宵趕設計的日子。未來，他們和Herry都希望可以繼續實踐產品設計概念，提升市民生活的質素。

▲ 簡美美(Oliver)在課程中，明白到產品設計是需要由零開始仔細計劃，經歷不同工序才能完成。

▲ 黃灝良(Horace)表示THEi每年提供交流計劃，助他們豐富國際視野和閱歷。

朝設計師理想邁進的Herry，與另外4位志同道合的同學於2019年入選THEi Innov 8初創培育計劃，成立了公司DOSHA，主要業務是利用廢棄的木卡板為客戶度身訂造傢俱，將廢物重新改造，開始環保傢俱設計事業。

校方提供技術支援 助增職場競爭力

科技應用在各行各業愈趨普及，因此THEi產品設計課程都加強了相關科技的應用。在學時，同學會學習到立體電腦技術設計、3D打印、數碼雕塑、VR、AR等技術。環境及設計學院設計學系特任導師黎建新（Andy）指，掌握相關新興科技的畢業生，往往在職場上更具競爭力，而THEi亦配備了先進的研究設備及器材供同學使用，使同學可把腦海中的設計轉化為實物，製作及生產模型。

THEi產品設計課程導師Andy指出，課程助同學了解產品設計是為解決問題，加強了他們自發排疑解難的能力。因此課程不但適合喜歡美術的同學，亦十分適合具設計使命感，喜歡解難的同學報讀。

▲ THEi產品設計課程導師Andy指課程能訓練學生解決問題的能力。

2019年THEi畢業生就業率為95%¹，產品設計（榮譽）文學士課程獲納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），另有9個SSSDP學士學位課程予中六同學報讀，課程範疇包括創意工業、環境建築、餐飲管理、運動及康樂管理以至資訊科技等。同學每年可獲$42,800或$74,600 政府學費資助²，有興趣報讀課程的中學文憑試考生可於DSE放榜後的個別指定時段內於「大學聯招辦法」(JUPAS)帳戶修改課程選擇，增加入學課程的機會。

更多課程資訊

THEi產品設計（榮譽）文學士課程 入讀門檻 設有兩個入學點：

．入讀一年級：於香港中學文憑考試英國語文及中國語文成績達第三級或以上；及 數學、通識教育及一科選修科目成績達第二級或以上或相關應用學習科目成績達第二級或以上需經由聯招(JUPAS)申請，JUPAS課程編號JSSV02，課程獲納入政府「指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）」，學生可每年獲發港幣74,600元的政府學費資助²。



有意報讀的中六同學可於放榜後大學聯招辦法的個別指定時段內修改課程選擇

．入讀三年級：持有相關的高級文憑或同等學歷之畢業生，

合資格的同學每年可獲發港幣$32,100政府學費資助³。 修讀模式 ．4年（入讀一年級）/2年（入讀三年級）

．全日制 授課語言 英語



香港高等教育科技學院（THEi）

查詢電話：3890 8000（柴灣校園）網址：www.thei.edu.hk

¹ 資料來源: THEi 畢業生就業調查2019

² 只有本地學生能獲發SSSDP學費資助。

³ 有關「為修讀香港自資學士學位提供的免入息審查資助計劃」(NMTSS)計劃之詳情，請瀏覽網頁www.cspe.edu.hk/nmtss

(資料由客戶提供)