【派錢1萬】430萬名市民透過銀行電子登記　提早兩日在7月6日起收錢

▲ 政府提早兩日向電子登記的市民派發一萬元。

港府派發一萬元的「現金發放計劃」早前接受登記，至今已獲逾550萬個登記。財政司司長陳茂波今指，由於透過網上理財服務進行電子登記的比例較預期高，銀行能減省部分的客戶核實工序，6月21日至30日經銀行進行電子登記的約430萬名合資格人士，將可提前2日於下周一(6日)收到款項。

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政府現金發放計劃自6月21日開始接受登記至昨日(2日)下午5時，共收到超過550萬個登記，單是首天登記的市民已超過200萬，反應踴躍。

在已收到的550萬個登記中，約470萬個（85%）是經21間參與銀行進行的電子登記，當中透過網上理財服務的登記接近300萬個（64%），透過銀行網站的登記有約170萬個（36%）。

財政司司長陳茂波稱，透過網上理財服務或銀行網站進行電子登記，佔現時收到的登記逾8成，過去約2星期運作暢順，由於透過網上理財服務進行電子登記的比例較預期高，令銀行能減省部分的客戶核實工序，更迅速處理收到的登記，6月21日至30日經銀行進行電子登記的約430萬名合資格人士，將可提前2日於下周一(6日)收到款項；而7月1日起經銀行進行電子登記的市民，會在登記後約一星期收到款項。

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發言人亦稱，使用書面表格透過銀行或香港郵政登記的人士需按年齡分批進行登記，首批1955年或之前出生的人士，已於6月21日起開始登記；第二批（1956年至1970年出生人士）的開始登記日期為7月5日。

在7月5日至18日進行登記的人士，會同步在8月3日左右開始收到款項或領取支票通知，呼籲市民無須急於在首一兩天登記，亦無須親身遞交表格。

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責任編輯：陳正怡