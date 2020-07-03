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李慧琼引述張建宗指　冀健康碼可在短期內公布

政治 15:39 2020/07/03

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民主派議員再次杯葛內會，於會議前將紙牌放在桌上便離開，未有參加會議。（梁繼昌Facebook）

立法會內務委員會今日召開會議，主席李慧琼匯報，與政務司司長張建宗會面情況，指對方稱期望健康碼可在短期內落實公布。

李慧琼引述指，政府正積極進行大量準備工作，期望先導計劃，可以在短期內落實及公布，至於早前有議員要求張建宗出席會議交代健康碼事宜，張建宗稱有需要可在下周五赴立法會，交代計劃進展。

多名議員批評港府準備健康碼的工作。民建聯陳克勤指，假如張建宗要下周才赴立法會，已經是健康碼消息傳出後兩個月，直言民間對健康碼感憤怒，張建宗應盡早交代。

民建聯葛珮帆則認為，健康碼不應只供商界申請，認為市民都有通關理由，如就醫、家庭團聚等，政府應該要作出關顧，而且要注意健康碼檢測費用問題，直言香港的收費過於高昂。

工聯會郭偉強指出，粤港澳防疫意識高，看不到有爆發第二波疫情機會，風險已經相對低，市民對通關呼聲高，希望政府勿再拖延。

另外，民主派議員再次杯葛內會，於會議前將紙牌放在桌上便離開，未有參加會議。他們所展示的物品，有別於過去涉及示威標語，今次擺放的物品沒有文字，是空白的便利貼。李慧琼於會議開首，便要求工作人員將紙牌移除。

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記者：陳宛彤

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