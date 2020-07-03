【救救動物】浮潛教練涉帶遊客濫捕硨磲貝　五星級酒店被爆即煮奉客

▲ 浮潛教練涉帶遊客濫捕硨磲貝，內地五星級酒店被爆即煮奉客。

近日有內地網民揭發，海南省三亞市太陽灣柏悅酒店，有潛水教練涉嫌帶住客非法捕撈國家二級保護動物「硨磲貝」（美人蚌），事件引起網民熱議，內地人氣男星陳學冬更於微博上向海南警方舉報。警方表示，目前正對事件展開全面調查。

事緣一名網民於微博發文，指看到有女住客為該酒店撰寫評論，提到入住期間，參與酒店的浮潛項目，教練從海中捕捉美人蚌和海參送給她，其後她將美人蚌和海參帶到酒店餐廳，但酒店拒絕加工。

不過，該網民發現，去年有遊客分享影片，曾在酒店食用美人蚌，過後更要求酒店員工幫忙清洗外殼，以便保留。該網民表示，所謂「美人蚌」其實是硨磲貝，屬於國家保護動物，禁止開採捕撈。

因主演電影《小時代》的內地男星陳學冬轉載有關貼文，促請相關部門跟進事件。他又透露，6月在三亞，相約10名海洋保育潛水員到太陽灣打撈海洋垃圾，在水底發現數個巨大魚網，認為會威脅到海洋生物和潛水員的安全，於向有關人員反映，但對方卻回覆無法清理。

▲ 陳學冬轉載有關貼文，促請相關部門調查事件，惟帖文現已刪除。（網上圖片）

三亞市當局對酒店非法捕撈硨磲貝，表示高度重視，目前正展開進一步調查，如發現涉嫌非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物的違法犯罪行為，將依法嚴肅查處。

三亞市農業農村局漁政監督科工作人員表示，硨磲屬於國家二級保護動物，不允許人為捕撈的，如要捕捉必須要辦理捕撈證，且目的須用於科研。

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責任編輯：王俊賢