【泰國解封】擬8月推行「旅遊安全圈」首階段解封布吉清邁芭堤雅　入境毋須隔離

▲ 泰國首階段解封5個地區，來自安全圈的旅客毋須隔離14日。

新冠肺炎疫情放緩，各國考慮放寬封關措施，重啟國際經貿合作及旅遊業發展。泰國早前的緊急狀態和宵禁令於6月30日結束，當局日前有意與本港商務及經濟發展局討論簽署「旅遊安全圈」協議（Travel Bubble）計劃，擬從8月起向加入安全圈的國家及地區分3階段逐步解封，旅客入境將毋須隔離。泰國首階段計劃率先開放布吉、清邁、芭堤雅等5個地區，並設每日旅客入境上限，初步計劃把中國、日本、台灣納入安全圈，有關名單仍有待進一步確認。

據《曼谷郵報》報道，泰國計劃設立「旅遊安全圈」（Travel Bubble），允許來自防疫成功國家及地區旅客到泰國旅遊而毋須作14日隔離，以振興當地經濟。日前泰國草擬「旅遊安全圈」計劃相關細節，擬8月起向加入安全圈的國家及地區分3階段逐步解封。

首階段開放5個地區

泰國當局首階段將開放5個地區，包括布吉、芭堤雅、清邁、蘇梅及喀比等地，來自安全圈的旅客入境後將毋須隔離14日。不過，泰國政府對於國外旅客入境上限設有限制，每日只可有1,000人入境，若開放地區進行新冠病毒快速測試的能力提高，旅客入境上限適時會作出相應調整。

在首階段推行的1個月內，如泰國成功應付旅客需求，而未有增加國內新冠肺炎的確診個案，當局將進入第二階段解封，開放更多地區及調高旅客入境上限。如果第二階段成效顯著，泰國將開放全國，旅行團和個人遊旅客均可入境。

中國日本台灣在「旅遊安全圈」計劃名單內

然而，泰國「旅遊安全圈」計劃及安全圈國家名單仍正在審議，據了解中國、日本及台灣均在名單上，預計2星期內會有結果。

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責任編輯：梁節儀