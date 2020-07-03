港府今年底就屯門地區康健中心招標　附設5個附屬中心第一層預防服務免費

▲ （經濟日報資料圖片）

港府去年於《施政報告》提出於18區設地區康健中心，並預留撥款2年內成立6個地區康健中心。當局現正於屯門區內物院合適租用物業，作為地區康健中心市中心之用，並於屯門東南區、東北區、西南區、西北區及大興及山景區設分區附屬中心，有關中心核心團隊提供護理、藥劑、社工諮詢等第一層預防服務均為免費。

根據食衞局向屯門區議會提交的文件，屯門區康健中心的營運者將要營運主中心及附屬中心，按屯門分區委員會劃分，於屯門東南區、東北區、西南區、西北區及大興及山景區，設5個分區附屬中心，每個附屬中心將由一名註冊護士帶領。

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文件稱，主中心將由護士、專職醫療人員、藥劑師、社工及支援人員所組成的團隊，提供健康評估及相關服務，優先處理高血壓、糖尿病、肥料過重、跌倒風險及其他健康風險因素，提供第一、第二及第三層預防服務，當中由核心團隊提供護理、藥劑、社工諮詢等第一層預防服務均為免費。

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當局要求康健中心營運者需建立一個服務提供者網絡，涵蓋醫生、專職醫療人員及中醫師等，局方亦會邀請屯門鄰近地區包括元朗及荃灣區執業的服務提供者加入網絡。

按食衞局建議的服務計劃，有關康健中心需提供健康推廣、健康風險評估及篩查，為有需要居民作出轉介，同時亦需提供愎性疾病管理服務；並會針對已完成醫院復康服務的中風、髖骨抑或心肌梗塞患者，轉介到康健中心接受社區復康服務。

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政府亦將就醫學化驗、個人專職醫療服務、中醫針灸及穴位按壓等服務給予補貼，資助市民於社區私營基層醫療服務網絡內接受服務。

當局稱，由於屯門區康健中心永久選址需要較長時間才可供使用，政府產業署正積極物色區內合適的租用物業，以作主中心之用，屆時將視乎進度，擬於今年年底或明年初招標。

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記者：陳正怡