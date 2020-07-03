【派錢1萬】政府提早派錢　有商場推10%回贈吸金

▲ 東港城乘政府提早派錢1萬元，推出10%禮券回贈吸金。（東港城提供圖片）

政府宣布提早2日於7月6日派發現金發放計劃的1萬元，不少商場和店舖已經磨拳刷掌，推出各種優惠，希望吸引市民消費。將軍澳商場東港城就推出10%回贈計劃，市民只要單日在商場使用指定金額，就可以獲10%禮券回贈。

東港城宣布，由7月11日至8月9日，只要成為The Point by SHKP會員，並在東港城單日以電子貨幣消費滿2,000元，憑100積分預留優先換領證，即可獲200元商場贈券。消費滿5,000元，並憑200積分預留優先換領證，即可獲500元商場贈券。

如以換賺禮品為目標，則要在單日消費滿1萬元，憑500積分預留優先換領證，即可獲價值約1,500元禮品。

詳情如下：

▲ （東港城提供資料）

此外，由8月10日至8月31日，東港城將推出「夏日福袋每日搶」，推出三款分別價值250元、500元及750元的購物消費券福袋，如買滿1萬元，可額外以100元換購1,000元東港城指定商戶購物券或以1折入手AirPods Pro。

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責任編輯：陳梓蔚