【2020年續領BNO】BNO續領懶人包　一文睇清副署要求

▲ 續領BNO的申請人究竟如何處理副署？

隨著港區國安法正式生效，英國首相約翰遜（Boris Johnson）於香港時間7月1日晚上亦宣佈，將向300萬有資格申請BNO的香港人提供入籍途徑，英國外相藍韜文（Dominic Raab）指出，英國將修改入境規則，准許符合申請BNO的香港人在英國居住及工作5年，5年後可以申請定居，再居住12個月後申請入籍。

於1997年前曾持有BNO（英國國民（海外）護照）的香港人，即使護照已經過期多年或已遺失，仍然可以重新續領。

甚麼時候才需要副署（countersign）？

如果7年以上沒有續期、BNO已遺失或損毀、個人資料有重大改變、面容有很大變化（例如舊BNO是嬰兒照），申請人就須有副署人簽署。

誰人可以副署？

申請人與副署人必須認識兩年或以上。副署人必須可以證明申請人的身份，副署人不能是直系親屬或夫婦，副署人與申請人亦不可以申報同一住址。

以下專業人士可以副署：

會計師

民航機師

議員

公務員

牙醫

具有專業資格的工程師

記者

法務秘書

當地政府官員

藥劑師

攝影師

老師或講師，等等

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如何進行副署？

如果聲明書有要求副署人簽署，副署人除了需要在聲明書簽署外，還需要在其中一張護照照片的背面填寫指定的句子。

「I certify that this is a true likeness of 申請人頭銜（Mr， Miss， Mrs， Ms ...etc） + 申請人姓名」

然後，副署人需要在句子的下方簽名，並寫上其姓名及日期。

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責任編輯：王俊賢