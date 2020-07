【2020年續領BNO】BNO續領懶人包　一文睇清副署要求

▲ 續領BNO的申請人究竟如何處理副署?

隨著港區國安法正式生效,英國首相約翰遜(Boris Johnson)於香港時間7月1日晚上亦宣佈,將向300萬有資格申請BNO的香港人提供入籍途徑,英國外相藍韜文(Dominic Raab)指出,英國將修改入境規則,准許符合申請BNO的香港人在英國居住及工作5年,5年後可以申請定居,再居住12個月後申請入籍。

於1997年前曾持有BNO(英國國民(海外)護照)的香港人,即使護照已經過期多年或已遺失,仍然可以重新續領。

甚麼時候才需要副署(countersign)?

如果7年以上沒有續期、BNO已遺失或損毀、個人資料有重大改變、面容有很大變化(例如舊BNO是嬰兒照),申請人就須有副署人簽署。

誰人可以副署?

申請人與副署人必須認識兩年或以上。副署人必須可以證明申請人的身份,副署人不能是直系親屬或夫婦,副署人與申請人亦不可以申報同一住址。

以下專業人士可以副署:

會計師

民航機師

議員

公務員

牙醫

具有專業資格的工程師

記者

法務秘書

當地政府官員

藥劑師

攝影師

老師或講師,等等

更多可進行 副署的專業人士【按此即睇】

如何進行副署?

如果聲明書有要求副署人簽署,副署人除了需要在聲明書簽署外,還需要在其中一張護照照片的背面填寫指定的句子。

「I certify that this is a true likeness of 申請人頭銜(Mr, Miss, Mrs, Ms ...etc) + 申請人姓名」

然後,副署人需要在句子的下方簽名,並寫上其姓名及日期。

更多續領BNO的報道,即睇:

