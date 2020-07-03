涉於7.1用刀襲擊警員　24歲男子被控有意圖傷人還押候查

▲ 被告黃鈞華今由警車押解到東區裁判法院應訊。（梁偉榮攝）

涉於7.1當日用刀刺傷警員的24歲男子，被控以1項有意圖而傷人罪。今（3日）被押解往東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，以待警方進一步調查。案件押後至8月24日再訊，被告須還柙候訊。

24歲男涉7.1刺傷警員 被控傷人罪下午提堂

被告黃鈞華（24歲），被控1項有意圖而傷人罪。控罪指，被告於2020年7月1日在香港高士威道皇仁書院外，意圖使警員25116身體受嚴重傷害，而非法及惡意地傷害該警員；控罪書上未有列明被告職業。

案件今提堂，被告暫毋須答辯，以待警方進一步調查，包括翻查銅鑼灣一帶、港鐵站內及被告處所附近的閉路電視，有需要亦會將片段交由政府化驗所檢驗。

控方反對被告保釋，裁判官押後案件至8月24日，並拒絕被告保釋申請，被告須還押候訊。

另外，警車押送被告進入法院時，疑轉彎時沒有打燈，及高速擦過等候的記者，兩名攝影記者疑被警車右側撞倒，其中一名記者跌倒後右腳擦傷。案件主管表示事發時不在警車上，對事件沒有回應。

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記者：王仁昌