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【自助餐優惠】諾富特東薈城酒店全新咖喱迷你自助午餐　歎盡東南亞地道咖喱每位$118【附訂購連結】

精明消費 16:36 2020/07/03

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

諾富特東薈城酒店推出全新「味遊香料市集」迷你自助午餐，由7月6日起逢星期一至五下午供應。（餐廳提供）

疫情放緩，最近不少港人會趁機到較遠的郊外走走，如打算遊離島或迪士尼樂園的朋友，不妨先到距離香港國際機場僅5分鐘車程的香港諾富特東薈城酒店歎個午餐，吃飽飽再繼續一日旅程。

諾富特東薈城酒店由7月6日起會推出「味遊香料市集」迷你自助午餐，供應多款充滿東南亞風味的特色地道咖喱，每位只需118元起。

印度馬德拉斯咖哩牛肉（餐廳提供）

諾富特東薈城酒店ANDANTE餐廳推出的全新「味遊香料市集」迷你自助午餐，會由7月6日起逢星期一至五下午12時至2時半供應，每日會輪流供應4款東南亞地道咖喱，並附有印度特色米飯、馬來烤餅或其他配料，選擇繁多，琳瑯滿目。

推介有起源自印度東南部的馬德拉斯咖喱牛肉，以傳統咖喱醬、辣椒、番茄及印度綜合香料熬製出濃郁的咖喱汁，再加入牛肉煮至軟腍，肉盡吸咖喱汁精華，非常惹味。 

荔枝紅咖喱鴨（餐廳提供）

泰國名菜泰式椰香綠咖喱魚，則以綠咖喱醬、椰漿、辣椒及魚露等製成綠咖喱汁，再加入煎香的魚塊，鮮嫩味美。

而喜歡刺激的可選荔枝紅咖喱鴨，泰式紅咖喱汁主要以香茅、辣椒、洋葱、乾葱及椰奶調製，再放入肉嫩的燒鴨及荔枝同燴煮，香氣四溢。 

其餘流輪供應的菜式還有印度香料羊肉咖喱、巴東牛肉、印度奶油咖喱雞、檳城椰香咖喱魷魚及椰子和花生茄子咖喱等。


「 味遊香料市集 」迷你自助午餐 
地址︰東涌文東路51號諾富特東薈城酒店大堂ANDANTE
日期︰7月6日起逢周一至五 （公眾假期除外） 
時間︰12nn至2:30pm
價錢︰每位118元（另加一收費） 
訂座電話︰3602 8828
訂座網址︰https://bit.ly/Spicemarket_Ncghk 
優惠︰惠顧滿300元可享免費泊車3小時

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