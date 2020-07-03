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一歲男童感染大腸桿菌後出現發燒腹瀉　衞生防護中心調查感染源頭

社會 16:26 2020/07/03

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男童在6月17日入住仁安醫院，並於翌日出院。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（3日）調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，一名1歲男童受感染後出現發燒及腹瀉，中心仍在調查其感染源頭。

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中心指該名男童過往健康良好，他自6月15日起出現發燒和腹瀉，6月17日入住仁安醫院，並於翌日出院。病人情況一直穩定。他的糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌，衞生防護中心初步調查顯示，病人在潛伏期內沒有外遊。

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發言人解釋大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌，大多數大腸桿菌菌株都沒有害處，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。

而在眾多產志賀毒素大腸桿菌的菌株中，最為人熟悉的是大腸桿菌O157：H7血清型。預防產志賀毒素大腸桿菌感染的方法，與預防其他食物傳播疾病相似，注意個人及食物衞生。

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責任編輯：伍瑋瑋

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