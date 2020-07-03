一歲男童感染大腸桿菌後出現發燒腹瀉　衞生防護中心調查感染源頭

▲ 男童在6月17日入住仁安醫院，並於翌日出院。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（3日）調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，一名1歲男童受感染後出現發燒及腹瀉，中心仍在調查其感染源頭。

【港產洪瑞珍】236人食洪瑞珍後中毒 食環揭製造及銷售過程「養菌八宗罪」

中心指該名男童過往健康良好，他自6月15日起出現發燒和腹瀉，6月17日入住仁安醫院，並於翌日出院。病人情況一直穩定。他的糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌，衞生防護中心初步調查顯示，病人在潛伏期內沒有外遊。

【派錢1萬】430萬名市民透過銀行電子登記 提早兩日在7月6日起收錢

發言人解釋大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌，大多數大腸桿菌菌株都沒有害處，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。

而在眾多產志賀毒素大腸桿菌的菌株中，最為人熟悉的是大腸桿菌O157：H7血清型。預防產志賀毒素大腸桿菌感染的方法，與預防其他食物傳播疾病相似，注意個人及食物衞生。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：伍瑋瑋