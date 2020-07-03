【飲食優惠】Red Lobster 7月推1元超值牛扒優惠　點活龍蝦菜式加1元享7安士西冷牛排

▲ 人氣龍蝦餐廳Red Lobster 7月8日開始推限時超值1元牛扒優惠。

人氣龍蝦餐廳Red Lobster 7月推出超值牛扒優惠，由7月8日至31日期間，客人凡點選任何活龍蝦菜式即可以超值價1元額外點選7安士西冷牛排一件。

▲ 7安士西冷牛排採用USDA等級牛扒，配上兩款配菜。（相片：Red Lobster）

餐廳為龍蝦愛好者提供共6款以不同烹飪方式煮成的活龍蝦料理，所有活龍蝦均於下單後即時從店內龍蝦缸中活捉並由大廚新鮮烹調。不論是簡單煮法卻突顯鮮甜的美式蒸活龍蝦（318元/1磅起）或是刺激味蕾的辣子腰果炒龍蝦（378元/1磅起），都讓每位客人大飽口福。

▲ 美式蒸活龍蝦（318元/1磅起），簡單煮法卻突顯鮮甜。（相片：Red Lobster）

喜愛經典粵菜風味的客人亦可選擇Red Lobster獨特的港式避風塘炒龍蝦（378元/1磅起），用上辣椒和乾蒜翻炒，讓食材的香氣滲透每一吋龍蝦肉，同時亦為往日在漁船上享用的地道避風塘炒蟹致敬。

▲ 港式避風塘炒龍蝦 （HK$378/1磅起）用上辣椒和乾蒜翻炒，甚是惹味。（相片：Red Lobster）

原隻新鮮龍蝦亦可選以下西式煮法烹調，如蘑菇忌廉焗龍蝦、意式辣味活龍蝦和葡式莫奈芝士醬炒龍蝦（398元/1磅起）。活龍蝦菜式配上西冷牛扒，做出高質的Surf n Turf 海陸雙鮮，當然亦有大眾喜愛的免費車打芝士鬆餅的完美配搭。

▲ 意式辣味活龍蝦（398元/1磅起），喜愛吃辣不要錯過。（相片：Red Lobster）

7安士西冷牛排採用USDA等級牛扒，配上兩款配菜，實在大滿足。

Red Lobster（香港分店）

地址：香港銅鑼灣 Fashion Walk 加寧街 8 號地下

電話：+852 2261 2996

營業時間：星期一至星期四、星期日 11am - 10pm；星期五及星期六 11:30am - 11pm

記者：陸明敏