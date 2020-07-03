香港南面水域發現紅潮至今未消退　暫無魚類死亡報告

▲ 政府跨部門紅潮工作小組於今日公布，過去一周在本港水域發現一宗紅潮。(經濟日報資料圖片)

政府跨部門紅潮工作小組於今(3日)公布，過去一周在本港水域發現一宗紅潮。該宗紅潮於6月28日由海事處人員在香港南面水域包括藍塘海峽、東博寮海峽、西博寮海峽及維多利亞港發現。紅潮至今仍未消退，其間沒有收到相關的魚類死亡報告。



小組發言人表示，該宗紅潮由尖刺擬菱形藻、擬彎角毛藻和柔弱幾內亞藻組成，該等藻類常見於本港水域，不含毒素。漁護署已提醒馬灣、長沙灣、蘆荻灣、索罟灣、布袋澳、東龍洲及蒲台魚類養殖區養魚戶留意魚排情況，並適時增氧。



發言人又指，紅潮的出現為自然現象，漁護署實施的浮游植物監測計劃將繼續主動監測紅潮出現的情況，以減低對本地海魚養殖業及市民可能造成的影響。

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責任編輯：洪芷晴