【無知老爺】懷孕21周發現雙胞胎有先天性缺陷　醫生建議做人工流產老爺懶理迫生畸胎

▲ 烏茲別克有媽媽懷孕21周發現雙胞胎有缺陷，醫生建議做人工流產，惟老爺反對，迫生畸胎。

中亞國家烏茲別克一名媽媽日前誕下罕見畸胎，其實在媽媽懷孕21周時，醫生已發現孕婦懷下的雙胞胎有先天性缺陷，建議進行人工流產手術。可是，虔誠教徒老爺卻不聽勸告，極力反對流產，最後媽媽誕下畸胎後，老爺後悔而選擇棄孫兒，將嬰兒交給國家照顧。

據外媒報道，畸胎在上月27日誕生，媽媽在懷孕21周時接受產檢，當時醫生發現懷有的雙胞胎有先天性缺陷，可能是「雙頭嬰」，於是建議媽媽做人工流產手術。然而，流產手術的建議被老爺狠狠反對，老爺是虔誠的教徒，儘管新抱已育有3名健康的孩子，老爺還是強迫她將有缺陷的胎兒誕下。

誕下雙頭畸胎

結果，胎兒出生後只有一個身體，卻有兩個頭、兩個肺、一個胃和一個生殖器官。這時老爺才後悔，

我們還能把孩子送去哪裡呢？我們甚至不知道孩子還能活多久。我犯了一個錯誤，我應該讓媳婦接受人工流產的，但我以為出生的會是一個健康寶寶。

後來，老爺決定放棄孫兒，將畸胎交給國家照顧。

醫生：畸形嬰或可以活很久

醫生拉赫莫諾夫（Dilshod Rakhmonov）表示，雙頭嬰病例非常罕見，在20萬至22萬個新生兒裡才會有一個出現。「這類孩子有機會可以活很久，甚至可以活到30歲、50歲。但是這個例子要複雜一些，因為孩子的身體已經長成一個整體，需要進行深入的檢查」，我們承諾將盡一切可能幫助孩子活下來。

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責任編輯：王明芳