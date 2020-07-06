【暑期活動】兒童舞蹈訓練 + 香港名勝遊拍MV　小小舞蹈員特色造型為香港打氣

▲ 舞蹈MV會安排有趣的造型照，都是以富香港特色衣著為主。(陳國峰攝)

隨著疫情放緩，暑假在即，各項暑期活動紛紛招募中，有芭蕾舞學院特別在今年推出特色的暑期課程，以「Cheer Up Hong Kong」為主題，設計了一連串有趣課程，以各式舞蹈為主，結合香港各處具標誌性的建築與景點做背景，再融會80、90年代的經典流行曲伴奏下，讓2歲半以上的小朋友們可以一齊載歌載舞，開心過暑假之餘，也為香港打打氣。

▲ SDM爵士芭蕾舞學院陳遠航 (Peony)，說小朋友悶在家太久，需要正能量打打氣。(陳國峰攝)

SDM爵士芭蕾舞學院(下稱SDM) 院長陳遠航（Peony）說其實今年的暑期課程是推遲了，「因為不能掌握疫情的進展情況，很被動。這幾個月眼見小朋友呆在家發悶，情緒處於低潮的多。雖說是有視像網上學習，但始終不及來到學院一齊跳一齊玩那樣開心。」

幸好疫情有緩和迹象，於是 Peony 和導師們決定還是繼續今年的暑期課程，只是主題更貼合時令，「就是要為香港打氣，無論大小朋友都需要正能量，要Cheer Up起來。」她笑說。

輕快時代曲新演繹

既然主題定了，院長便集合各種舞蹈老師及音樂人來開會商討當中的課程編排、舞蹈創作、音樂方向、服飾造型等等，當中還加推了不少有趣的玩意。

▲ 小朋友會有機會到錄音室唱歌。(受訪者提供)

「我們很快就定了用一些經典舊歌來串起各種舞蹈，大部分當然是以輕快和節奏強烈的歌曲，分別有《叉燒包》、《唱這歌》、《星秀傳說》、《喜氣洋洋》、《Para Para Sakura》。至於舞蹈種類方面，會有爵士舞、芭蕾舞、體操舞、Hip Hop舞等，非常多元化。」

拍攝特色造型照

課程除了一定有的基本舞蹈訓練外，今年的好玩之處是加推香港名勝遊，「切合為香港打氣的主題，令小朋友認識香港亦是主題內容之一。所以我們有活動是乘搭開篷觀光巴士，到處遊覽港九的特色名勝，期間又會在各名勝熱點中拍攝音樂特輯留念，讓小朋友看到自己在MV內的演出，再配合認識到香港的代表建築或地點，都是寓娛樂於教育。」

她還提到每年最得小朋友和家長歡心的就是拍攝特色造型照，又會製作成海報，「大家可以選擇一些耳熟能詳人物造型，我見過有小女孩揀了套黃色連身衣，要做李小龍。而最多小女孩揀穿旗袍，手執紙扇，扮古時的名門淑女，造型漂亮，加上她們又cute， 很可愛。」

從舞蹈建立自信

正如 Peony 所言，大小朋友都需要正能量，舞蹈其實是一個不錯的媒介。「舞動身體猶如運動般，可釋放多巴胺，令人心情偷快，又可減壓。」

她續道：「由小學跳舞，不但可以訓練手眼協調、專注力這些對個人身體發展的好處。當中亦可透過群體的交流，讓小朋友學習如何與人溝通和紀律，更重要是建立到自信心。」

▲ 伍生伍太，左是姐姐思瑜，右邊是妹妹紫瑜。伍太說最初給女兒學跳舞，只想著是能令體形苗條優雅，沒想到卻帶來個人的自信心建立。(陳國峰攝)

家長有SAY

正如伍生伍太的一對女兒，姐姐現年8歲，學了跳舞3年多，妹妹則兩年多，覺得她們兩姐妹都有自信心，不會害羞於在人前表演，總是自信滿滿地走出台前。尤其是妹妹，伍太憶起有年妹妹在台上表演一個側手翻動作，失手跌倒，她立即站起身繼續完成餘下動作後，滿有笑容地向觀眾躹躬致謝，令到伍氏夫婦欣慰於妹妹的自信。

▲ 周太女兒卓彤及卓穎，欣慰她們能有自我管理時間的能力。(陳國峰攝)

而同樣有一對女兒的周太，亦覺得跳舞帶給兩個女兒有一種自我完善的動力，「家姐學了6年，一直都好喜歡跳舞。我會給她自己製定時間表，當溫習功課和跳舞時間有相撞時，她會為了跳舞，而安排好自己的溫習時間，目標清晰。而且妹妹給她感染了，亦主動說想學。」周太笑說。

Info

「Cheer Up Hong Kong」2020

日期：7至8月課程，由即日開始，4或6堂自選課堂(共6小時)

年齡：適合2.5歲或以上

價錢：$2,480起

查詢：6655 0562

報名：www.sdmmall.com/

記者：郭秀芳