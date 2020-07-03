公開大學開辦物理治療課程 培育行業人才

當大家遇上肌肉或關節勞損、疼痛難忍，可能都曾經向物理治療師尋求過協助。物理治療師能找出痛症原因，透過不同物理療法作出治療。隨着社會近年對物理治療師的需求愈來愈殷切，香港公開大學（下稱公大）將於2020/21學年開辦「物理治療學榮譽理學士」課程，首年學額為40個，為社會培育相關人才。公大更為DSE考試取得22分或以上成績（計算五科最佳科目成績）而獲取錄入讀該課程的學生提供六萬元入學獎學金。

「本港人口老化問題持續、慢性疾病患者數目與日俱增、康復服務需求亦持續上升，根據《醫護人力規劃和專業發展策略檢討報告》指出，推算到2030年將欠缺933位物理治療師。」公大護理及健康學院物理治療學系系主任曾偉男教授指，市場對物理治療師的需求有增無減，行業將出現人才荒，需要更多新血加入，冀課程能為行業培育更多專業人才。

▲ 曾教授表示，市場對物理治療師的需求有增無減。

提供全面訓練 理論實踐兼備

曾教授指，課程為有志成為物理治療師的學生提供全面訓練，內容結合了基礎理論、技巧、實踐及科研。「課程特別針對不同年齡層在骨骼肌肉方面的物理治療，能涵蓋老、中、青、小朋友，並照顧有特別需要的人士。」曾教授特別提及，中老年人普遍面對關節退化問題；另外不少都市人喜愛運動，隨之而來的運動創傷也是有增無減的，加上工作繁忙，容易出現勞損問題；至於有發展遲緩問題的小朋友，物理治療師會透過設計肌肉、協調、功能等訓練，促進他們的發展；加上有不同需要的人，例如肢體殘障人士，都需要物理治療師的幫助。」

▲ 課程特別針對不同年齡層在骨骼肌肉方面的物理治療，例如中老年人就普遍面對關節退化問題。

▲ 肢體殘障人士經過物理治療後能突破限制，體驗運動的樂趣。

「課程中的基礎理論涉及解剖學、生理學、藥理學、康復心理學等。專業理論及技巧包括骨骼肌肉物理治療、心肺及腦神經康復等範疇。專業技巧方面，學生會學習手法治療、電療及先進的復康科技，以及運動方面的物理治療。完成課程後，學生能夠為患者評估、診斷和治療。」

曾教授續稱：「課程會以小班教學，老師與學生的比例為1:12，學生與老師有更多機會溝通，亦讓學生在學習物理治療技巧，如手法治療時，更容易掌握。而公大的物理治療教學團隊有來自不同範疇的專家，讓學生有更全面的學習。」

運用先進設備 深化學習成效

「科技愈來愈進步，為了令同學獲得更豐富的學習體驗，課程亦與時並進，運用尖端科技、先進設備教學。」曾教授舉例指，學生學習解剖學時，除了利用真人屍體，更會使用「數碼虛擬解剖系統」，系統內的影像均來自真實的病理解剖，並可放大及更細緻地顯示人體結構。曾教授指，學生可通過系統進行多層面的解剖，從不同角度了解人體構造，更深入認識關節、肌肉、骨骼、神經等，以助他們作出更精準的診斷及治療。

▲ 「數碼虛擬解剖系統」能助同學更深入了解人體構造。

「另外，我們除了會教授傳統物理治療理論和技巧，學生亦會學習運用不同科技，如電腦動態平衡測試、肌電圖、近紅外綫分析儀、超聲波掃描器等，為患者評估和診斷。」曾教授說。

▲ 課程會教授學生運用不同科技，為患者評估和診斷。

曾教授更提及，「香港公開大學賽馬會健康護理學院」即將落成啟用，「新大樓設有5間教研室，當中包括： 骨骼肌肉物理治療教研室、運動物理治療及生物力學教研室、腦神經物理治療教研室、心肺物理治療及模擬教研室及電療及輔助科技教研室。公大更投資超過二千萬添置先進教學設備，屆時物理治療學系的教學空間約有5,200平方呎，加上新大樓內的設施，例如數碼虛擬解剖系統、虛擬實境教學設施、樂齡科技設施、健身室及運動室等，為學生提供足夠的學習空間、更理想的學習環境與體驗。」

▲ 「香港公開大學賽馬會健康護理學院」即將落成啟用，為學生提供更理想的學習環境。

多元實習機會 累積實戰經驗

「學習物理治療當然不能紙上談兵，因此在4年的課程中，每位學生必須完成逾1,000小時臨床實習，實踐所學。」曾教授指，課程會安排同學到不同地方包括醫院、門診、私人診所、老人院、非牟利機構等實習；為使他們擁有國際視野，學系亦提供海外實習機會。「在不同地方實習可接觸不同類型的病人，例如醫院較多急症病人，門診則較着重康復治療，希望學生在畢業前累積更多經驗。」

曾教授又指出，現時政府大力推動基層醫療，目的是預防疾病，當市民身體不適時，可及早在社區接受治療，防止病情惡化。「物理治療師在基層醫療系統中扮演重要角色，希望學生將所學理論運用在基層醫療系統，除了令病人盡早獲得適切治療，最重要是透過物理治療中的運動處方，預防疾病或傷患的發生，正所謂運動就是最好的良藥。」

▲ 課程希望學生將所學理論運用在基層醫療系統，令病人盡早獲得適切治療。

曾教授亦提及大學在教育上的角色：「除了理論、技巧和實習，大學的教育亦注重科研。老師一方面教導學生如何運用現有的研究結果，為病人提供更準確的診斷和最佳的治療方案，另一方面老師會帶領學生進行研究，把科研的成果傳授給學生，讓學生得到最新的知識；而最重要的是，透過科研的學習，能夠啟發學生的思維，令他們探索出新的領域。」

談及行業前景，曾教授認為，由於社會對物理治療的需求日益增加，因此就業前景十分樂觀。而學生經過4年的學習，理論、技巧及實習經驗俱備，期望同學在畢業後一展所長，運用專業知識幫助病人，為社會和有需要的人服務。此外，學生畢業後可選擇繼續進修相關專業課程，或從事研究工作。

（特約）