《屍殺列車》絕密片段加長版上映　續集《屍殺半島》姜棟元逃難到香港片段曝光

▲ 香港成為《屍殺半島》關鍵場地之一。

《屍殺列車》續集《屍殺半島》將於7月中香港韓國同步公映，為配合《屍殺半島》上映，《屍殺列車》推出增設絕密片段加長版，男神孔劉、馬東石、金義聖不但再現大銀幕，影迷更可在《屍殺半島》上映前，重溫4年前從生化工廠意外流出的喪屍病毒如何蔓延整個韓國的情節。

加長片段中，講述了韓國在１日內完全失守，猜想當年的列車駛往釜山後，生還者亦不能倖免，而未感染的人都打算登上難民船逃出喪屍煉獄。

【屍殺半島】劇情比《屍殺列車》更黑暗刺激 姜棟元騷麒麟臂打喪屍

▲ 姜棟元在《屍殺半島》演退伍軍人。

【屍殺半島】《屍殺列車》4年後喪屍圍城 人屍擂台戰揭露醜陋人性

《屍殺列車》加長版有玄機

由姜棟元飾演的退伍軍人正錫一家駛往碼頭途中遇到家庭求救，但自身難保的正錫拒絕了請求。滿載著生還者的難民船成功駛離韓國向日本進發，但卻中途轉向唯一肯收留韓國人的香港。

船上各人都以為到達香港後即可開展新生活，誰知正錫的姐姐以及侄子身處的船艙中竟有受到感染的人。

被喪屍弄得家破人亡的正錫最後輾轉來到香港展開難民生活，但卻飽受歧視，生活困難的他才被引誘加入回國竊取巨額美金的行動，希望可以藉著獎金重新開始。

加長片段交待了4年前喪屍病毒肆虐令整個國家失守，以至全部國民都要棄島求存，為《屍殺半島》的後末日設定鋪路。

▲ 《屍殺半島》故事背景設在《屍殺列車》4年後。

導演延尚昊表示：「《屍殺列車》是《屍殺半島》的背景，鋪陳出整個故事，而《屍殺半島》則是比較傾向『後末日電影』(post-apocalypse genre)的類別，這個類別總是透過萬物毀滅、秩序重組的設定來突出人道主義，我也極力嘗試在這部作品中表現此特色。」

姜棟元更指：「在續集中的很多元素，例如人屍大戰、車戰、槍戰等，都是非常刺激、緊張、極具趣味的。」