【狠心男友】孝順女花盡積蓄救重病父　要求預支9萬禮金付醫藥費男友狠斬5年情

▲ 內地一名25歲女子花盡積蓄救重病父，於是向拍拖5年的男友要求預支8萬人民幣禮金，用作付醫藥費，不過遭男友拒絕及分手。

父母患病，子女又豈能袖手旁觀。內地一名25歲年輕女子花盡積蓄救重病父，於是向拍拖5年的男友要求預支8萬人民幣（約8.8萬港元）禮金，用作付醫藥費，不過遭男友拒絕，對方更提出分手並封鎖她。

據內地媒體報道，25歲的大學研究生梁瑞敏受訪時指，她的48歲爸爸於去年12月在回家途中突然暈倒，被送至醫院發現他腦出血，隨即緊急進行開顱手術，之後再接受了多次手術，但仍然沒甚好轉。

要求預支禮金

梁女是家中長女，去年才在陝西一間大學做研究生，家裡還有一個就讀初中的弟弟及70多歲的嫲嫲。病父半年來已花了70多萬人民幣治療費，梁女與家人花盡積蓄，還欠債數十萬人民幣。

爸爸突然病倒，令家庭經濟陷入難關。在無計可施下，她才向拍拖5年的男友提出結婚，並希望對方預支8萬人民幣（約8.8萬港元）禮金，想不到卻換來男友無情拒絕。

男友狠斬5年情

梁女公開與男友的微信聊天記錄，可見梁女提出「先把彩禮（禮金）給我，救我爸，回頭結婚了就不要彩禮（禮金）」，男友回覆「回頭再說」。梁女一直追問，男友卻沒回應。直至兩日後，男友回覆︰

現在有點太早了，家人說不太合適，要不就這樣吧，以後別聯繫了。

之後對方便直接封鎖梁女，她只能慨嘆「我們五年的感情……」。

獲好心人籌款

據知梁女的爸爸因沒有錢繼續治療，因而於6月30日出院。有慈善組織為梁家籌款，籌款目標為30萬人民幣（約33萬港元），截至7月1日下午4時已籌得近14萬人民幣（約15.4萬港元）善款。

有網民批評梁女的男友「無情」，不顧與女方拍拖5年的感情，亦有網友認為這是「道德和情感綁架」，對男子的行為表示諒解。

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責任編輯︰王明芳