【六月飛霜】新疆六月突降暴雪積雪高過小腿　500隻羊夏天剃毛被凍死

▲ 新疆六月突然降暴雪，500隻羊剃毛後慘被凍死。

內地近日天氣反常，6月初開始暴雨成災，引發洪水和土石崩塌，目前逾1200多萬人受災。一波未平，一波又起，新彊日前又出現「六月飛霜」，山區氣溫降至零度之下，不少遊客被困，近500隻羊更慘被凍死。

牧場動物凍死

綜合內地傳媒報導，新疆伊犁哈薩克自治州昭蘇縣、特克斯縣等地，6月29日突然下起暴雪，氣溫下降至攝氏8至10度，山區氣溫更是降至零度之下。由微博多條影片可見，新疆山上白雪皚皚，漫天飛雪。

下雪區域積雪平均厚4cm左右，偏遠山區的積雪更厚達40至50cm，蓋過小腿。受大雪天氣影響，新疆獨庫公路積冰積雪，需要實施交通管制，最少130輛車、400多名遊客被滯留一晚，最後於翌日安全離開山區。

令人心酸的是，大雪對畜牧草場亦造成影響，氣溫急降令到不少正在夏牧場放牧的牲畜受凍死亡。由於正值夏天，不少羊剛剛剃走羊毛，面對突如其來的大雪，共有90%、近500隻羊因為沒有羊毛禦寒而凍死，預計損失近百萬元。

▲ 羊隻慘被凍死。（圖片來源：微博）

暴雨未止預計第一號洪水將會形成

另外，長江流域中上游暴雨仍未停止。長江水利委員會最新預測，長江2020年第一號洪水可能在近期形成，提醒長江線沿線城市諸如重慶、宜昌及武漢等要作出戒備。

洪水重災區之一的重慶市大水至今尚未退去，不少市民上載影片，可見高處的商店街全數被淹，水流直接沿著山壁傾洩而下。媒體流傳當地一處社區6月25日接獲社區黨委「溫馨提示」，內容寫道：「今年洪水預估水位達到1981年的193.38米左右，請4樓以下居民提前做好準備。」

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責任編輯：熊詠思