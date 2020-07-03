【派錢1萬】網上登記提早兩日收錢　陳茂波：金管局銀行不會索取個人資料

▲ 財政司司長陳茂波指，6月底經網上登記1萬元計劃的市民，可提早兩日到款項。（資料圖片）

港府派發一萬元的「現金發放計劃」早前接受登記，可提早兩日至7月6日起收錢。財政司司長陳茂波指，6月底經網上銀行登記的市民，約有430萬人，亦即是總登記人數的三分之二，可提前收到款項。

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陳茂波接受本報查詢時謂，今次透過網上銀行理財服務登記「現金發放計劃」的市民，可更快捷、更簡便的方式取得款項。他又透露，有銀行業界反映，不少客戶因為今次計劃，設開網上理財服務，除了安全，亦很有效率並降低成本，屬可喜的現象。他又說，現時銀行已有轉數易服務，形容金管局和業界對於網上保安都「睇得好緊」，相信市民可以放心。

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陳茂波又提醒市民，金管局和銀行並不會透過短訊和電郵，向市民索取個人資料。

港府派發一萬元的「現金發放計劃」早前接受登記，至今已獲逾550萬個登記。6月21日至30日經銀行進行電子登記的約430萬名合資格人士，最快可提前2日於下周一(6日)起收到款項。

他表示，隨着款項提早開始發放，對很多食肆、零售商及企業來說，將有助盡早開啟「消費黃金檔期」，希望大家齊齊開心消費，振興經濟。

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記者 葉紹堅