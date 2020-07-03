3男女於屯門及尖沙咀經營無牌旅館　被判罰3,000至5,000元

▲ 3人經營及管理無牌旅館被判罰3,000至5,000元‧。（經濟日報資料圖片）

一男兩女因於屯門及尖沙咀經營及管理無牌旅館，觸犯《旅館業條例》，今日（3日）在九龍城裁判法院和屯門裁判法院被判罰款3,000至5,000元。

案情透露，民政事務總署轄下牌照事務處人員去年11月和12月透過瀏覽互聯網網頁，搜尋懷疑無牌旅館的資訊時，發現兩間位於屯門青山公路和尖沙咀漢口道的懷疑無牌旅館，牌照處人員喬裝客人，成功經網上平台以日租形式租住有關房間。但根據牌照處的紀錄，旅館在入住當日並未獲發牌照，負責經營及管理上述處所的男女因而被控違反《旅館業條例》條例。

民政事務總署發言人強調，經營或管理無牌旅館均屬刑事罪行，一經定罪會留有案底，最高可被處罰款20萬元及監禁2年；持牌旅館可透過網上宣傳或顯示可提供住宿的地方，亦應在所有關於其賓館的宣傳品或廣告中清楚註明「持牌賓館」字句，以方便公眾及旅客識別。

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記者：陳曉瑩