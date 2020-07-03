【寵物是家人】領養英短3年發現患骨癌不離棄　愛心主人耗盡積蓄安排愛貓做手術︰命得一條

▲ 10歲的英國短毛貓仔Luzen患有骨癌，日前進行切除面部腫瘤手術，康復進度理想。

寵物是家人，如果家人有病，怎會見死不救？Erica於2016年時領養了當時約5歲的英國短毛貓Luzen，貓咪乖巧深得主人歡心，視牠如兒子般愛錫，有天發現愛貓面部有突出的小異物，經多番看獸醫，終證實患有骨癌。愛貓曾被獸醫判斷無藥可醫命不久矣，主人沒有放棄，尋找治療方法以維持貓咪的品質生活，近日，愛貓成功進行切除腫瘤手術，健康情況大有改善。

領養5歲英短仔

Erica現時養有一狗一貓一兔，喜歡動物的她領養英短Luzen前從未養過貓，她回想與Luzen相遇是種緣份。2016年初，媽媽的朋友因為健康問題無力照顧貓咪，希望有朋友代為領養牠，Erica媽咪傳相給當時身在瑞士琉森市的女兒，希望她代為轉發待領養貓的消息，結果Erica選擇領養。

▲ 約4年多5年前，因前主人健康出問題無力照顧當時5歲的Luzen，Erica決定領養牠。（圖片︰受訪者提供）

當時相片拍攝得不好，一團黑白不靚的貓，但我那刻感覺要領養。身在瑞士的我致電給媽咪表示︰我要養！7日後我回香港接貓貓，以當時身在瑞士地方為貓貓改名。

乖巧討人愛視如兒子

5歲Luzen來到新家，慢慢適應新生活，深得Erica歡心。乖巧溫馴的牠被家中貴婦狗大家姐欺負也不出爪，又很親人，最愛嗲人類要摸摸頭，Erica笑指乖孩子是會深得父母喜愛。

2018年初，Erica男友發現Luzen面部像有小異物，以為是被昆蟲咬或撞傷而突起，未有深究，及後發現長期未消，看了2、3位獸醫，有指可能是癌症，建議取組織化驗及照CT（電腦斷層掃描），可是Erica有感太多未知數，醫生亦沒有確實說出治療方法，加上貓咪很精神又有胃口沒異常，就選擇再觀察。

▲ 骨癌令英短仔Luzen右面出現腫瘤。（圖片︰受訪者提供）

確診患骨癌被指活不久

其後，朋友著Erica去查找貓咪病因，怕有天會感後悔表示「醫得牠太遲」，Erica決定帶愛貓進行詳細化驗，2018年8月時確診Luzen患骨癌，癌細胞擴散指數高，殺害力很強。Erica很記得獸醫說︰「貓咪很快會死，在牠仍然活著的時候，多陪伴牠…」

壞消息叫Erica心如刀割。當時領養了Luzen兩年多近三年，已視牠是家中重要成員，如愛兒。Erica亦有在facebook專頁以貓咪第一身指出︰「媽媽刺激到癲咗，係咁喊。之後媽媽努力去找尋知識及辦法醫我！非常幸運我們找到希望。」

▲ Erica鑽研很多富營養的寵物鮮食予愛貓。（圖片︰受訪者提供）

尋求方法維持高質生活

傷心過後，Erica做了很多功課及問獸醫專業意見，選擇以「免疫細胞治療法」紓緩愛貓的癌症惡化，同時開始研究自制鮮食，配合營養補充品予貓咪。

Luzen一路維持得好好，食得玩得有quality of life（高質生活）！

成功進行切除腫瘤手術

然而，Luzen受癌細胞影響致面部腫瘤愈來愈大，Erica很心痛︰

我經常回家立即問牠︰「阿仔，痛唔痛？Luzen會用頭撞我嗲我，反而像牠在安慰我。當時有朋友告知我消息，表示「有救」，找到有獸醫醫治過很多癌症貓狗。

▲ 骨癌貓Luzen手術前後的對比照，術後面部情況大大改善。（圖片︰受訪者提供）

Erica帶同Luzen看獸醫，感到手術利多於弊，再次徵詢一直看開的獸醫意見，決定在於上月初進行手術。Luzen成功完成切除手術，康復進度理想。

手術切除了直徑約6cm大的組織，大細如同女士的拳頭，Luzen手術後舒服了很多，手術第二天胃口大開食了半個罐罐，大小二便正常，很叻仔！

無悔花盡積蓄醫貓

完成大手術後，已見Luzen右面縮減了，雖然視力受影響，但已習慣用左眼的牠活動自如，更非常喜歡待在新「別墅」三層式貓籠高層高空監視人類。此外，本來定了在7月1日進行多一次手術，及後獸醫表示Luzen傷口已癒合，面仔消腫好多，康復進度超出預期，可多觀察暫緩手術。問及手術費用，Erica直言︰

耗盡積蓄啦，但不緊要，命得一條，錢可以再搵過！

▲ Erica家有一狗一貓一犬，大家姐貴婦狗陪伴手術後的Luzen。（圖片︰受訪者提供）

Luzen的抗癌路獲得不少貓友關注，Erica表示沒想過迴響如此大，慶幸愛貓生命力很強，而且幸運關關難過關關過。她有感不用怕面對問題，其實方法有很多，選擇逃避會錯失機會。寵物的一切就是主人，主人要多相信自己，做的事是為寵物著想。

現階段，Erica會用滿滿的愛繼續陪伴愛貓 / 兒抗癌，Erica的父母如同貓貓的公公婆婆，婆婆探訪Luzen時大讚叻仔！Luzen化身抗癌貓勇士，鼓勵其他病貓及主人也不要放棄，多多愛護寵物。

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記者︰顏紫燕