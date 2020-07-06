【投資保值】保利拍賣推激罕Hermès手袋　專家教選兩種色系最保值

▲ 保利香港拍賣推出激罕Hermes手袋，專家教路新手入門收藏要注意5大保值秘訣。

多個國際奢侈品牌逆市加價，掀起搶購潮，奢侈單品仍有價有巿。保利香港於7月初舉辦「瑰麗典雅：珠寶、鐘錶及手袋尚品專場」，推出多款激罕名牌手袋如Hermès、LV等，專家更特別教路新手藏家入門秘訣。

繼早前LV宣佈加價，CHANEL亦接力加價5%至17%不等，消息一出，門市隨即大排長龍，用家趕在加價前購入心儀手袋。廣州Hermès旗艦店復業當日，更錄得驚人的單日1,900萬元人民幣營業額。

▲ Hermès限量版琉璃藍色及瑪瑙藍色Swift牛皮Kelly Doll，令人重拾童真。（估價：9萬至20萬元）（相片：保利香港提供）

保利香港拍賣名貴手袋專家趙晶晶指：「我們對消費者的消費能力和品牌的發展仍然保持樂觀，消費者從年初開始積存的購買力，待疫情稍緩或出現『報復性消費』，預期手袋拍賣巿場未來趨勢穩步向上。」

大熱Birkin Faubourg升至百萬元

是次拍賣焦點，必然是Hermès於2019年聖誕推出的限量版Birkin Sellier Faubourg 20公分「房子包」，短短數個月二手市場價格已飆升至100萬港元。手袋由多種名貴皮革縫製而成，襟翼由霧面短吻鱷魚皮製成，袋身由Madame小牛皮及Epsom牛皮縫製出巴黎福寶總店的門面及櫥窗。

▲ Hermès Birkin 20 Faubourg以多種名貴皮革縫製，造工精細。（估價：50萬至100萬元）（相片：保利香港提供）

最搶眼是中間窗口圖案，以橙色Swift小牛皮造出立體設計的簷篷細節，再以細滑及有高級磨沙光澤感的Sombrero小牛皮作為手袋底部。手袋的Clochette掛件更改造成Hermès標誌性的迷你橙色袋。手袋以不少粉絲朝聖的巴黎聖奧諾雷Hermès總店門面作設計藍本，絕對是忠粉的限量瑰寶。

▲ Hermès Birkin 25 Himalayan使用珍貴尼羅鱷魚皮，皮革呈獨特自然漸變色。（估價：60萬至120萬元）（相片：保利香港提供）

Hermès的喜馬拉雅鱷魚皮系列同屬巔峰之作。Birkin 25 Himalayan手袋使用珍貴尼羅鱷魚皮，皮革呈現獨特的自然漸變色，顏色由煙灰演化成珍珠白，彷如被白雪覆蓋的壯麗山脈。手袋附有珍珠白色的鱷魚皮鎖及掛件，紋路自然細緻，自左右兩側顏色逐步漸變，25公分的尺寸亦最受亞洲用家喜愛。

▲ （左）村上隆 X LV限量版超扁平珠寶盒（估價：5萬至10萬元）；（右）村上隆 X LV迷彩帆布及牛皮旅行箱。（估價：3.5萬至7萬元）（相片：保利香港提供）

除了Hermès，同場還有村上隆 X LV珍罕珠寶盒和旅行皮箱。前者正面印有村上隆設計的Flower Hatman圖案，盒身襯以LV經典Monogram花紋，再以高超工藝在盒身、邊角及鎖扣釘上復古的黃銅裝飾。該款式已停產，故值得收藏。

而Monogramouflage系列迷彩帆布及牛皮60公分Pegase旅行箱，外殻由塗層帆布縫製，輕巧耐刮且防水，配襯細膩的皮革細節、迷彩圖案及傳統Monogram花紋，增添型格玩味。

新手收藏必看5大升值秘訣

1. 已停產或非常限量的款式。例如Hermès的喜馬拉雅鱷魚皮系列和So black、Metallic系列等。趙晶晶指：「數量極少的收藏級手袋，在巿場中始終存在剛性需求，鱷魚皮、鴕鳥皮和蜥蜴皮等稀有皮種通常較為保值，有較多資深買家關注。像去年保利一個二手25公分喜馬拉雅Kelly，便拍賣了118萬元高價。」

▲ Hermès罕見Ombre原色蜥蜴皮Kelly Pochette手袋，22cm尺寸十分保值。（估價：18萬至38萬元）（相片：保利香港提供）

2. 尺寸較小的手袋。例如Hermès的Birkin 25、Kelly 25、Kelly 28和Constance 19等，尺寸越小，價格反而更高。

「受迷你熱潮影響，Hermès推出愈來愈多迷你尺寸系列，如Mini Kelly、Mini Picnic Kelly和Mini Lindy等，市場反應熱烈，比一般尺寸的手袋更難買到。而尺寸在30公分或以下的手袋亦較容易配襯和轉手。」惟她又觀察到，大包的熱潮似逐漸捲土重來。

3. 留意手袋二手市場上的流通程度。「Hermès是二手巿場最為保值和流通的品牌，其次是CHANEL、Dior和LV等。Hermès最為人所知的兩款手袋Birkin和Kelly，亦是升值空間最高的袋款。」

▲ Hermès Birkin 30 Porosus亮面黑色鱷魚皮手袋，獨特皮種受巿場青睞。（估價：30萬至50萬元）（相片：保利香港提供）

4. 較受歡迎的粉色系、灰色系顏色。她指，Hermès最保值的3種顏色為黑色、金色和大象灰。

5. 手袋新淨程度和配件完好。手袋的保養狀況也是決定手袋價值的重要因素之一，全新或較少使用的售價會較高，手袋配件例如是原裝盒、防塵袋、購買單據等是否齊全，也會影響手袋的價值。

保利香港「瑰麗典雅：珠寶、鐘錶及手袋尚品專場」

預展：即日至7月7日

拍賣日期和時間：7月8日 1PM

地點：保利香港藝術空間（香港金鐘道88號太古廣場1期7樓701-708室）

查詢：2303 9899

記者：陸明敏