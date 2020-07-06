【Apple TV+電影】湯漢斯自編自演《雷霆戰艦︰獵犬號》 化身艦長感抗疫如二戰抗德軍潛艇
奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）自編自演新作《雷霆戰艦︰獵犬號》（Greyhound），受疫情影響，由原定在戲院上映，改為在7月10日於串流平台Apple TV+獨家上架。
患新冠肺炎康復後的湯漢斯，日前在網上記者會接受TOPick越洋訪問指，雖然《雷霆戰艦︰獵犬號》以第二次世界大戰為背景，但主角在海上抗敵的心情，其實跟大家今天在疫下的誠惶誠恐沒有兩樣。
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透過《雷霆戰艦︰獵犬號》網上記者會，來自世界各地的記者均看到正在家居隔離的湯漢斯。記者見身處美國的他精神不俗，說話也中氣十足，不過大會就規定各傳媒不可以拍下視像會議的畫面。
快將64歲的湯漢斯，在大銀幕演過相當多元化的角色，但似乎與二戰電影甚有緣。其中他主演的1998年電影《雷霆救兵》（Saving Private Ryan），以盟軍於諾曼特登陸為背景，故事引人入勝，製作高水準，堪稱戰爭片經典作。
他也是兩部大受好評的HBO迷你劇︰2001年《雷霆傘兵》（Band of Brothers）及2010年《太平洋戰爭》（The Pacific）的監製，兩劇均刻劃了二戰時期在不同地域作戰的美軍故事。
愛讀歷史書改編軍事小說
湯漢斯非編劇初哥，前作有2011年的《來佬奇緣》（Larry Crowne），也有為《雷霆傘兵》其中一集執筆。
《雷霆戰艦︰獵犬號》改編自C.S. Forester創作的軍事小說《The Good Shepherd》，由Aaron Schneider執導。背景設定在1942年，湯漢斯飾演驅逐艦獵犬號指揮官Ernest Krause，雖然擁有多年海軍經驗，卻是首次置身戰場。他身負護航任務，需要帶領其他驅逐艦，保護37艘商船穿越大西洋。任務途中，卻遭德國海軍的U型潛艇追擊。
是甚麼吸引到湯漢斯將之改編拍片並主演？他笑說︰「大約7、8年前，我首先被這書原裝版本封面設計所吸引。主角Ernest Krause（虛構人物）灰髮、鬆開制服，一臉疲累，遠處有商船正在沉沒，他身旁有船員正在發出訊號，我覺得這位艦長一定曾有很糟糕的經驗。」
緊守崗位戰勝自我懷疑
湯漢斯自言十分喜歡閱讀歷史書，也對1939年至1945年的大西洋海戰（Battle of the Atlantic）有一點認識。
「當我睇到該書第3頁的時候，便發現整個故事從主角的精神及心理狀態出發，而這位船長顯然不是被委以護航重任的最理想人選。」他很快看到此故事有被拍成電影的潛質，遂花了7年時間完成劇本。
作為一個在電影世界一次又一次演過二戰時期人物的演員，湯漢斯認為這類歷史電影的意義，不是刻劃戰爭策略，而是觀眾可透過主角的經歷，想像自己面對同樣困境時該如何自處。所以當他有機會編寫劇本時，也是着重刻劃人性處境。
影片讓觀眾從主角角度看該場戰爭，期時敵方神出鬼沒，驅逐艦獵犬號除了要提防水面的炮轟船隊，亦要避開深藏海底的魚雷伏擊。面對敵暗我明的處境，Krause需要時刻保持高度警戒。但隨着同袍的犧牲，這位欠經驗的艦長如何戰勝其自我懷疑，順利完成任務？
湯漢斯指出，主角的戰艦困在大西洋上，不知道繼續會有多少死傷，也不知道能否打勝仗，所以電影骨子裏是關於主角彷彿在經歷身心靈停滯。
不知何時可安全復工
湯漢斯最感歎是，拍成電影後，面對新冠肺炎全球肆虐（他和太太也曾中招），令他驚覺生活在2020年的世界，跟1942年在大西洋的海軍沒有多大分別。「我們完全不知道這場仗還要打多久！」但透過Ernest Krause這人物，他也得到啟示，那就是如要打勝仗，每個人都應緊守崗位。放諸今天，就是做3件簡單的事︰戴口罩、洗手及保持社交距離，並祈求疫情盡快受控。
事實是作為演員及製作人，湯漢斯坦言不知道何時能回片場復工，皆因製作人都不知在疫情反覆情況下，如何保障一眾台前幕後安全。他估計︰「可能一些用大量電腦特效，只有少數演員及工作人員的製作會較可行；但如以往般，人與人之間有緊密交流的拍片模式，暫時都沒有可能拍。」影帝的話，令人感受到整個荷里活工業的極度無奈。但一如他所強調，今天做好本份，希望始終在明天。
戲院停開要面對現實
被問到《雷霆戰艦︰獵犬號》因疫情關係決定放棄在戲院上映，改於串流平台推出的決定，身為監製之一的湯漢斯直言︰「我們都很傷心。」
他覺得既然電影後期製作完成，可以上映了，而本片的人物處境，又出奇地能呼應疫情下的世界及人心狀態，所以與其選擇無止境等待戲院重開，然後又要跟許多大製作爭取上映檔期，他們還是覺得最重要是讓觀眾看到。
湯漢斯形容Apple TV+如同救世主，主動接觸並提供機會讓本片可公諸於世。「電影本身為了在戲院放映而拍攝，再加上在戲院放映，跟我們在家用電視收看，在光影和音效質素方面，肯定大有分別。但好處是本片可以在全球同時上綫，只不過是大家各自在家觀看，再沒有那種懷着同樣感覺齊齊步出戲院的體驗。」
他的結論是大家因為疫情而要面對全新的現實，令觀影模式都改變了。「那不一定是壞事，但肯定是令觀眾的感受有所不同。」
Info
《雷霆戰艦︰獵犬號》
片長88分鐘，7月10日於Apple TV+上架。
記者：胡慧雯