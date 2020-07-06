【Apple TV+電影】湯漢斯自編自演《雷霆戰艦︰獵犬號》　化身艦長感抗疫如二戰抗德軍潛艇

▲ 湯漢斯自編自演新作《雷霆戰艦︰獵犬號》，受疫情影響，由原定在戲院上映，改為在7月10日於串流平台Apple TV+獨家上架。

奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）自編自演新作《雷霆戰艦︰獵犬號》（Greyhound），受疫情影響，由原定在戲院上映，改為在7月10日於串流平台Apple TV+獨家上架。

患新冠肺炎康復後的湯漢斯，日前在網上記者會接受TOPick越洋訪問指，雖然《雷霆戰艦︰獵犬號》以第二次世界大戰為背景，但主角在海上抗敵的心情，其實跟大家今天在疫下的誠惶誠恐沒有兩樣。

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▲ 湯漢斯說此片雖然是戰爭片，但重點仍是人性境況，而不是戰爭策略。（劇照）

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透過《雷霆戰艦︰獵犬號》網上記者會，來自世界各地的記者均看到正在家居隔離的湯漢斯。記者見身處美國的他精神不俗，說話也中氣十足，不過大會就規定各傳媒不可以拍下視像會議的畫面。

快將64歲的湯漢斯，在大銀幕演過相當多元化的角色，但似乎與二戰電影甚有緣。其中他主演的1998年電影《雷霆救兵》（Saving Private Ryan），以盟軍於諾曼特登陸為背景，故事引人入勝，製作高水準，堪稱戰爭片經典作。

他也是兩部大受好評的HBO迷你劇︰2001年《雷霆傘兵》（Band of Brothers）及2010年《太平洋戰爭》（The Pacific）的監製，兩劇均刻劃了二戰時期在不同地域作戰的美軍故事。

愛讀歷史書改編軍事小說

湯漢斯非編劇初哥，前作有2011年的《來佬奇緣》（Larry Crowne），也有為《雷霆傘兵》其中一集執筆。

《雷霆戰艦︰獵犬號》改編自C.S. Forester創作的軍事小說《The Good Shepherd》，由Aaron Schneider執導。背景設定在1942年，湯漢斯飾演驅逐艦獵犬號指揮官Ernest Krause，雖然擁有多年海軍經驗，卻是首次置身戰場。他身負護航任務，需要帶領其他驅逐艦，保護37艘商船穿越大西洋。任務途中，卻遭德國海軍的U型潛艇追擊。

▲ 電影改編自C.S. Forester的軍事小說《The Good Shepherd》。湯漢斯說7年多前看到這書即被其封面畫像吸引。（網上圖片）

是甚麼吸引到湯漢斯將之改編拍片並主演？他笑說︰「大約7、8年前，我首先被這書原裝版本封面設計所吸引。主角Ernest Krause（虛構人物）灰髮、鬆開制服，一臉疲累，遠處有商船正在沉沒，他身旁有船員正在發出訊號，我覺得這位艦長一定曾有很糟糕的經驗。」

緊守崗位戰勝自我懷疑

湯漢斯自言十分喜歡閱讀歷史書，也對1939年至1945年的大西洋海戰（Battle of the Atlantic）有一點認識。

「當我睇到該書第3頁的時候，便發現整個故事從主角的精神及心理狀態出發，而這位船長顯然不是被委以護航重任的最理想人選。」他很快看到此故事有被拍成電影的潛質，遂花了7年時間完成劇本。

▲ 戲中有部分畫面是在停泊於路易斯安那州的美國海軍的紀德號驅逐艦（USS Kidd ）上拍攝。（Apple TV +提供）

作為一個在電影世界一次又一次演過二戰時期人物的演員，湯漢斯認為這類歷史電影的意義，不是刻劃戰爭策略，而是觀眾可透過主角的經歷，想像自己面對同樣困境時該如何自處。所以當他有機會編寫劇本時，也是着重刻劃人性處境。

影片讓觀眾從主角角度看該場戰爭，期時敵方神出鬼沒，驅逐艦獵犬號除了要提防水面的炮轟船隊，亦要避開深藏海底的魚雷伏擊。面對敵暗我明的處境，Krause需要時刻保持高度警戒。但隨着同袍的犧牲，這位欠經驗的艦長如何戰勝其自我懷疑，順利完成任務？

湯漢斯指出，主角的戰艦困在大西洋上，不知道繼續會有多少死傷，也不知道能否打勝仗，所以電影骨子裏是關於主角彷彿在經歷身心靈停滯。

▲ 獵犬號為陣亡海軍舉行海葬儀式。（影片截圖）

不知何時可安全復工

湯漢斯最感歎是，拍成電影後，面對新冠肺炎全球肆虐（他和太太也曾中招），令他驚覺生活在2020年的世界，跟1942年在大西洋的海軍沒有多大分別。「我們完全不知道這場仗還要打多久！」但透過Ernest Krause這人物，他也得到啟示，那就是如要打勝仗，每個人都應緊守崗位。放諸今天，就是做3件簡單的事︰戴口罩、洗手及保持社交距離，並祈求疫情盡快受控。

▲ 此片的海戰場面均由數碼特技炮製出來，大部分艦上室內景則是在片場綠幕前拍攝。（Apple TV+提供）

事實是作為演員及製作人，湯漢斯坦言不知道何時能回片場復工，皆因製作人都不知在疫情反覆情況下，如何保障一眾台前幕後安全。他估計︰「可能一些用大量電腦特效，只有少數演員及工作人員的製作會較可行；但如以往般，人與人之間有緊密交流的拍片模式，暫時都沒有可能拍。」影帝的話，令人感受到整個荷里活工業的極度無奈。但一如他所強調，今天做好本份，希望始終在明天。

戲院停開要面對現實

被問到《雷霆戰艦︰獵犬號》因疫情關係決定放棄在戲院上映，改於串流平台推出的決定，身為監製之一的湯漢斯直言︰「我們都很傷心。」

他覺得既然電影後期製作完成，可以上映了，而本片的人物處境，又出奇地能呼應疫情下的世界及人心狀態，所以與其選擇無止境等待戲院重開，然後又要跟許多大製作爭取上映檔期，他們還是覺得最重要是讓觀眾看到。

湯漢斯形容Apple TV+如同救世主，主動接觸並提供機會讓本片可公諸於世。「電影本身為了在戲院放映而拍攝，再加上在戲院放映，跟我們在家用電視收看，在光影和音效質素方面，肯定大有分別。但好處是本片可以在全球同時上綫，只不過是大家各自在家觀看，再沒有那種懷着同樣感覺齊齊步出戲院的體驗。」

他的結論是大家因為疫情而要面對全新的現實，令觀影模式都改變了。「那不一定是壞事，但肯定是令觀眾的感受有所不同。」

Info

《雷霆戰艦︰獵犬號》

片長88分鐘，7月10日於Apple TV+上架。

記者：胡慧雯