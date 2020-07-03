【健康茹素】受父母朋輩患重病啟發戒吃肉　馬德鐘食素兩年病痛自然消除

▲ 父母朋輩患重病受啟發，馬德鐘茹素兩年病痛消失。

都市人大部份都是「食肉獸」，每餐都無肉不歡。現年52歲的馬德鐘吃了半輩子的肉，卻在兩年多前改為茹素，採取「整全植物膳食」來吸收足夠營養，不單只有氣力繼續運動，茹素兩年多病痛更大大減少：「我不想身體響起警號，才改變生活，希望狀態好的時候開始維持。」

坊間對茹素二字有各種不同解讀，馬德鐘表示與太太所採用的是「整全植物膳食」，會從植物中吸收人體所需要的營養：「有些人吃素只會吃白飯、烚菜，營養不足身體會不好，首先要知道身體需要甚麼營養來維持，從而在不同植物上去吸收不同營養。」

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▲ 眼見身邊親友身體出現問題，馬德鐘亦開始關注健康。（湯炳強攝）

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馬德鐘及早養生

人生半百才開始茹素，馬德鐘坦言是受父母和身邊朋友離世影響：「父母在50、60歲時間始有糖尿、高血壓等病痛，眼見他們在人生最後的數十年要吃許多長期性的藥物，去幫助自己的身體。我不想開始生病了、身體出問體響起警號，才改變自己的生活，而是希望在身體狀態好的時候開始維持。」

馬德鐘身邊亦有許多同齡的朋友，得到癌症病逝，從而得知吃肉很易引發癌症：「適逢自己踏入50歲，『五十知天命』，現在的人較長壽，剛好走過人生的一半的年齡，希望能保持最好狀態。」

▲ 平日簡單的一餐，全由各種不同的蔬果組合而成。（受訪者提供）

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馬德鐘的太太張筱蘭於香港大學擔任助理教授，擁有超高學歷的她專門研究健康長壽的題目，茹素年期比丈夫早1年。

馬德鐘坦言，絕對受到太太的影響而吃素：「她在做健康長壽的研究的知識好強，亦是她的專業。有些人雖然長壽，但可能有十多二十年都是躺在病床上、受到疾病折磨、依靠各種藥物。我爸爸也是這樣，靠不同藥物生存，到最後亦因此腎臟負荷不了、積聚太多毒素要洗腎，這根本是惡性的循環。最理想是自己醫好自己，在日常生活中令自己不會生病。」

由於太太擁有許多與「整全植物膳食」相關的知識，所以馬德鐘的餐單主力由太太負責：「好多人覺得麻煩，一餐要吃六種水果、五種蔬菜，還有碳水化合物。我們不吃白米飯，取而代之吃糙米、意粉、藜麥，混合在一起，這樣才有足夠營養，同時令血糖穩定，從而精神和身體變好。而肉類則因為太多酸性，進食後令人感到疲累和不夠精神。」

▲ 本來定期要見醫生的馬德鐘，過去兩年病痛大減。（湯炳強攝）

茹素後，身體確實有極大轉變，馬德鐘指近兩年基本沒生病：「未食素時，約每兩個月就有喉嚨、扁桃腺發炎，皮膚又常敏感，癢、發紅、甩皮，但吃素後，全都康復了。肉類有許多致敏原，同時令你有炎症，骨骼發炎、腰骨酸痛、皮膚不好、喉嚨發炎，吃對了東西，身體會大大減少病痛。當然久不久還是會有一點，但看你接觸甚麼人，但整體是好了許多。」

吃肉吃了50年，一時間如何改變？馬德鐘直言：「慢慢來。從小到大都未有為自己灌輸正確知識，其實人不用吃肉也可以。」

他首先戒掉牛肉和豬肉，接下來就是雞肉和海鮮：「我們不是宗教信仰問題，沒有得硬性規定自己。過渡期數個月，其實很易就過，身體會給你訊號，而且看到許多紀錄片，屠房是很恐怖的，不衛生、不乾淨，慢慢身體就告訴你並不需要肉類，自己亦沒有意欲想吃。」

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▲ 除了咖哩，馬太還會用焗製方法炮製美味素菜。（受訪者提供）

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茹素兩年多，被問到有否試過誤吃肉類時，馬德鐘坦言偶爾總試過：「不會覺得臭、想嘔，吃了也沒辦法，但那個味道會不太喜歡。」

最容易誤吃，相信就是與朋友飯聚時，馬德鐘坦言茹素後社交聚會確實減少：「但覺得沒太大影響，因為食物最後還是吃進自己嘴裡。不會阻止他人點菜，但我會挑自己會吃的來吃。」

高大健碩的馬德鐘一向有運動習慣，直言有許多人都有種錯誤的觀念，認為茹素會令人運動時氣力不夠：「根本只是錯覺，可能許多人吃素吃得不夠營養，如果你能夠從不同的水果、蔬果、豆、菇類當中吸收足夠營養，你的精神和氣力絕對比吃肉好！」

講到想念的味道，馬德鐘指吃素都能夠吃到那些味道：「例如用蔬菜煮咖哩、做壽司，或以不同煮法令它很美味，大家不要覺得吃素是一件很『寡』的事，一定要將件事做得好美味、不抗拒，每日都想吃那樣東西，只不過它不是肉而已。」

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化妝：Hui Chi Wah

髮型：Sue Cheung

場地：Manwai @mwmotorcycle

記者：陳心怡、游艾維