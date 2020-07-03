【IB攻略】BNO持有人獲5年居留許可　IB學生英國升學3大須知

▲ 筆者分享英國升學的3大須知。圖為University of Manchester。（iStock圖片）

自從英國向BNO護照的持有人提供5年「有限居留許可」，即是持BNO人士及其受養人可於這5年內在英國工作及讀書，逗留滿5年後可申請居留身份，令香港人正式入籍成為英國公民更加容易，筆者的教育中心亦都因此增加了倍數增長的英國升學查詢。今回筆者希望和讀者分享英國升學的3大須知。

IB學生升學英國看重個人陳述

如果暑假後的IB學生將要升讀最後一年的IBDP，需要緊加留意英國大學的申請事宜。英國除了看IB預計分，學生的個人陳述（personal statement）將會是納入重要考量之一。因為筆者看見我們的IB學生就算成績未算達標，因為個人陳述做的好，很多時候大學都會因此給這些學生條件取錄。

例如，前年有位IB學生加入了我們的英國升學計劃，本身只有28分預計分，但是他下了苦工在自己的portfolio和個人陳述後，成功在University of Manchester (QS 世界排名 27）獲取了34分的條件取錄，所以IB學生千萬不要因為死線將近，草草了事你的個人陳述。

英國升學學費不斐

以倫敦大學為例子，一年學費在20至30萬港元不等，英國的課程一般都是3年的。例如學生就讀工程系，學費是2萬8英鎊一年，而教育系則只需要1萬9千英鎊一年，不同學系不同收費。至於住宿費，費用以星期來計算，單人房每星期可以是100至300英鎊，如果拿個平均，大概每月8,000至10,000港幣左右。不過，筆者相信應該會有下調的空間，因為脫歐和肺炎，英國的房地產都有下跌的趨勢。

英國就業機會

當然英國畢業後是否留在英國就業，同學真的要看看當地經濟、失業率、未來就業趨勢，自行去考量。如果你拿著的是BNO護照，3年後大學畢業，只需工作多2年，就可以申請居留權。大學畢業後，英國經濟如何，公司會否聘請港人，會否保障本地英國就業先，或者英國人會否因此而排華，這亦會是一個問題。

文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

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