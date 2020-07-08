【賭王設靈】黎芷珊悲傷送別姑丈何鴻燊 父母離異感激獲賭王照顧一家
賭王何鴻燊於5月26日離世，今日（7月8日）於北角香港殯儀館一連三天舉行喪禮，而何家的親屬亦於下午起陸續到達靈堂。當中黎芷珊亦有前來送別姑丈何鴻燊。
黎芷珊約黃昏時份到達香港殯儀館，但未有發言，神情肅穆進入靈堂。另外，今日除賭王多名子女及親屬外，不少商界名流及名人都有向賭王作送別，包括楊受成、黃夏蕙等。
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芷珊的父親黎志忠，是賭王元配黎婉華的胞弟，芷珊曾於訪問中透露過父母離異之後，姑丈何鴻燊對他們兩姊弟很照顧，是一位有情有義的長輩。
原名Maria Luisa Leitao的黎芷珊出生自澳門世家，曾祖父黎登是澳門當時唯一的公證師，而父親黎志忠更是賭王首任妻子黎婉華的胞弟。
黎芷珊曾跟傳媒透露，賭王不但對姑姊好，甚至很疼錫姑姊身邊的家人。
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黎芷珊的父母於早年離異，芷珊與弟弟跟隨父親生活，爸爸於何鴻燊的信德船務工作，而芷珊就讀銅鑼灣名校聖保祿學校小學部和聖保祿學校，跟表妹何超蕸為小學兼中學同學，另外芷珊跟超瓊及超鳳亦很熟絡。
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芷珊曾在訪問中談過，何鴻燊很照顧她跟弟弟，除出錢供弟弟讀書，更幫芷珊「搭路」加入TVB，令她當上兒童節目主持，全因賭王想讓芷珊有穩定生活，賭王真的很疼惜這位外甥女。
另外小時候，黎父會帶芷珊跟弟弟出席何家的聚會，不過自黎父過身後便少了見面，但每逢新年芷珊也會跟姑丈拜年。
黎芷珊習慣稱呼賭王為「Uncle Stanley」，在其眼中，這位姑丈為人親切、風趣及幽默，不會予人感到難相處，在對方身上學到待人處世，更大讚這位長輩有情有義。
責任編輯：王俊賢
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撰文 : TOPick柴犬出動