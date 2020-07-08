【賭王設靈】黎芷珊悲傷送別姑丈何鴻燊　父母離異感激獲賭王照顧一家

▲ 黎芷珊送別姑丈何鴻燊。

賭王何鴻燊於5月26日離世，今日（7月8日）於北角香港殯儀館一連三天舉行喪禮，而何家的親屬亦於下午起陸續到達靈堂。當中黎芷珊亦有前來送別姑丈何鴻燊。

黎芷珊約黃昏時份到達香港殯儀館，但未有發言，神情肅穆進入靈堂。另外，今日除賭王多名子女及親屬外，不少商界名流及名人都有向賭王作送別，包括楊受成、黃夏蕙等。

▲ 黎芷珊在黃昏時份到達靈堂。（東星圖片）

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芷珊的父親黎志忠，是賭王元配黎婉華的胞弟，芷珊曾於訪問中透露過父母離異之後，姑丈何鴻燊對他們兩姊弟很照顧，是一位有情有義的長輩。

原名Maria Luisa Leitao的黎芷珊出生自澳門世家，曾祖父黎登是澳門當時唯一的公證師，而父親黎志忠更是賭王首任妻子黎婉華的胞弟。

▲ 靈堂正中前擺放何鴻燊博士家人送上的花圈，以表對何博士的不捨之情。（大會提供）

黎芷珊曾跟傳媒透露，賭王不但對姑姊好，甚至很疼錫姑姊身邊的家人。

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▲ 黎芷珊感激何鴻燊照顧她及其家人。（經濟日報圖片）

黎芷珊的父母於早年離異，芷珊與弟弟跟隨父親生活，爸爸於何鴻燊的信德船務工作，而芷珊就讀銅鑼灣名校聖保祿學校小學部和聖保祿學校，跟表妹何超蕸為小學兼中學同學，另外芷珊跟超瓊及超鳳亦很熟絡。

▲ 政界名流包括兩位前特首董建華、梁振英送上花圈。（大會提供）

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芷珊曾在訪問中談過，何鴻燊很照顧她跟弟弟，除出錢供弟弟讀書，更幫芷珊「搭路」加入TVB，令她當上兒童節目主持，全因賭王想讓芷珊有穩定生活，賭王真的很疼惜這位外甥女。

另外小時候，黎父會帶芷珊跟弟弟出席何家的聚會，不過自黎父過身後便少了見面，但每逢新年芷珊也會跟姑丈拜年。

黎芷珊習慣稱呼賭王為「Uncle Stanley」，在其眼中，這位姑丈為人親切、風趣及幽默，不會予人感到難相處，在對方身上學到待人處世，更大讚這位長輩有情有義。

▲ 何超盈跟丈夫亦雙雙進入靈堂。（林宇翔攝）

責任編輯：王俊賢

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