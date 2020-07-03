【酒店優惠】KKday推3間酒店訂房優惠　半價住朗廷酒店包米芝蓮三星午餐【附連結】

▲ KKday平台提供多間酒店訂購優惠。

暑假即將來臨，在未能出境旅遊之下，留在香港「Staycation」變成一個新熱潮。KKday搜羅多間酒店的住宿及餐飲優惠，只要經KKday平台訂購，就可享特別優惠，當中最吸引是可用半價入住5星級酒店！

香港朗廷酒店

透過KKday預訂位於尖沙咀的五星級酒店香港朗廷酒店的「Relaxation Package」，可享5折優惠價。原價$6,160，半價後每房$3,080，以上價格已包括10％服務費，預訂日期由即日起至本年9月30日。

▲ KKday獨家香港朗廷酒店5折優惠。

套餐內容包括：

免費升級套房(ONE BEDROOM SUITE)

米芝蓮三星粵菜食府唐閣 Tang Court 午餐 (雙人用)

廷廊 Palm Court 下午茶(雙人用)

隨意使用朗廷會 The Langham Club Lounge（包括: 豐富歐陸早餐、精選下午茶美點、黃昏雞尾酒和開胃小吃、全日供應醇釀美酒及精選飲品、熨衣服務等）

提早至中午12時入住、延遲退房至下午3時

訂購網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/39699?cid=9429

香港美利酒店

透過KKday預訂位於中環紅棉路的5星級酒店香港美利酒店，可享近45折優惠。2位成人入住每晚原價為$7,315，優惠價$3,300。如果2位成人加2位小童入住，原價為$9,306，折扣後為$4,565，接近半價。預訂日期由即日起至本年9月30日。

▲ 香港美利酒店。

1晚住宿及由Superior客房免費升級至N1 Deluxe客房(星期五至日及公眾假期）或 免費升級至N2 Grand客房(星期一至四；公眾假期除外）

一張額外免費加床（只限預訂3位成人入住 或 2位成人＋1位小童入住 或 2位成人＋2位小童入住之方案）

提早10 a.m.入住及延遲退房至4 p.m.

迎賓兒童設施

免費泊車（每訂單只限停泊1輛）

入住當晚於The Tai Pan享用自選四道菜晚餐

第二天於The Tai Pan享用早餐

第二天於Popinjay享用下午茶

免費美利歷史導賞團

享有8折水療護理優惠（需提前預約）

可帶同10kg以下的竉物一同入住酒店（預訂時請告知，每房只可㩦帶一隻竉物）

訂購網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/38720

香港諾富特世紀酒店

透過KKday訂購「夏日小廚神」親子美食之旅，每晚可享43折優惠，由每晚$3,500減至$1,500，預訂由即日起至本年度8月31日，以上價格已包括10％服務費。

此住宿套餐包括豐富的生蠔海鮮自助餐，亦有一系列小朋友活動，如免費兒童遊戲禮物、小廚神角色扮演及親子Pizza製作班等，為小賓客們製造難忘回憶。酒店特設兒童游泳池，讓小朋友盡情放電，家長可安心在城市景觀下暢泳消暑，享受親子樂趣。

▲ 親子Pizza製作班。

套餐內容包括：

入住套房（46平方米附設梳化床）或 2間相連標準客房一晚（最多2成人及2小童入住）

翌日Le Cafe咖啡廳生蠔海鮮自助餐（最多2成人及2小童）

親子Pizza製作班及「小廚神」角色扮演（只限星期五、六入住）

免費贈送親子遊戲（每個預訂一份）

免費歡迎飲品2杯

免費享用房內迷你吧

延遲退房至下午2時

免費使用健身中心、室外游泳池及小童游泳池

免費Wi-Fi

訂購網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/101260?cid=9429

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責任編輯：陳珈希