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【明星扮靚】女星夏日最愛紮辮「減齡」造型　星級髮型師傳援孖辮修容秘訣　

娛樂 19:15 2020/07/03

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

孖辮造型千變萬化。

說到孖辮會給人「老土」的感覺，不過星級化妝師Matt接受TOPick訪問表示，孖辮造型適用於閒時外出到拍婚紗相，Matt更傳授孖辮的減齡秘訣，配合小小的技巧便能將孖辮千變萬化。加上夏天經常戶外活動，去沙灘玩的女士不想玩完一輪，長頭髮變得打結的話，可以考慮孖辮造型。

張柏芝孖辮學生造型。（《喜劇之王》截圖）

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不同髮量的女士可以採用以下心得：「髮量較多人可以嘗試用反手的三手辮和魚骨辮，會比較「實淨」，不形易散開。髮量太少或比較多碎髮的女士，可以先塗髮乳再紮起頭髮，可以減少毛澡感。」

Ali非常適合孖辮。（取自李佳芯IG）

Matt更以普通孖辮作基底，花點心思便能別有一番風格：「可以將辮子拉鬆，盡量不要太貼頭型，感覺髮量會比較多，髮型蓬鬆會增添可愛感覺。」

若想配合婚紗造型，Matt有以下的建議：「穿起婚紗不想給人太成熟的感覺，可以選擇2手辮拉鬆，感覺得體之餘又青春。」Matt提到另一個重要元素：「當然化妝和服飾都好重要互相配合，更能帶出不到味道。」

龔嘉欣的孖辮造型非常夏日。（取自龔嘉欣IG）

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此外，Matt更分享兩種令孖辮更有個人特色和修容方法：

髮飾和髮色

太陽眼鏡也能成為造型。（取自鄧佩儀IG）

Matt認為髮色最能帶出潮流感，愈淺色愈能展示髮型的層次感，所以黑色頭髮沒那麼突出，所以可以用髮飾作點綴皮繩或小夾是不錯的選擇。

面形修飾

林秀怡經常以孖辮造型示人。（取自林秀怡IG）

並不是每個人都很適合allback，所以Matt強調「前陰」同鬢角（俗稱「的水」）非常重要。

她建議前額高和闊的面型適合將前陰放下，前額較低及窄的面型合適allback。而圓臉和方臉都適合以「的水」修飾，漂亮的瓜子臉形則可以任意發揮。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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