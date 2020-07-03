【麥當勞優惠】麥當勞App每周推優惠　10元9件麥樂雞 $1大汽水

▲ 麥當勞App每周推優惠，10元9件麥樂雞 $1大汽水。

麥當勞推出新優惠！麥當勞表示，由7月6日起，升級版麥當勞App將以全新面貌和消費者見面，首周（7月6日至7月12日）為消費者送上15張電子優惠券，包括「HK$10 買9件麥樂雞」 及「HK$1 歎大汽水」。

麥當勞表示，升級版麥當勞App更帶來全新VALUE MONDAY，逢星期一送總值超過HK$200優惠券！優惠每周更新，逢星期一麥麥勁賞多張電子優惠券，和大家麥麥食，麥麥慳！

消費者記住開啟麥當勞App內的優惠推送功能，接收第一手最新著數，麥當勞App下載： http://bit.ly/2HsGlYA

麥當勞表示，麥當勞App首周（7月6日至7月12日），將為消費者送上15張電子優惠券，從早到晚都有不同驚喜優惠，包括「HK$1 歎大汽水」（全日適用）、「HK$10 買9件麥樂雞」（早上11時至晚上12時）。

【自助餐優惠】Mr. Steak 7月和牛生蠔午晚自助餐全享7折 生日優惠6人同行1人免費

而在早上4時至11時的驚喜優惠，超值早晨套餐減3元；25元歎豬柳蛋漢堡早晨套餐；30元歎豬柳蛋扭扭粉早晨套餐；另早上11時至晚上12時優惠包括80元歎麥炸雞桶 (6件)、29元歎巨無霸超值套餐、 選購蝦堡系列套餐減5元、選購超值套餐可以7元加配脆香雞翼 (2件)。另McCafé全日驚喜優惠，15元歎意大利泡沫咖啡 (細)等。

【酒店優惠】四季酒店網上限時快閃優惠 半價住豪華海景套房兼買一送一【內附連結】

部分條款及細則

優惠不可兌換現金，每次惠顧只限使用一款優惠。

每款優惠只可使用一次，完成交易後將自動從麥當勞手機應用程式的「優惠券」中移除。

優惠只適用於指定之香港麥當勞®餐廳 (海洋公園、沙田馬場及跑馬地馬場及香港國際機場離境大堂除外)

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢