政府公布《殘疾人及康復計劃方案》提62項建議　為殘疾人士建構傷健共融社會

▲ 政府今日（3日）公布《殘疾人及康復計劃方案》。（經濟日報資料圖片）

勞工及福利局今日（3日）公布由康復諮詢委員會制定的《殘疾人及康復計劃方案》，提出確認殘疾人士多元化的發展需要﹑尊重殘疾人士的自主、自立；及建構傷健共融的社會，讓殘疾人士可充分發揮潛能、盡展所長、貢獻社會等願景，並釐定了4個策略方向，並就20個主題提出共62項策略建議。

策略方向（一） 提供適時及適切的支援裝備殘疾人士，以應對人生歷程中各個階段的轉變。 策略方向（二） 加強社區照顧服務，讓在社區生活的殘疾人士與家人得到所需的支援，並在有需要時可獲安排盡快入住院舍。 策略方向（三） 推動傷健共融文化，促進暢通易達的環境、交通及資訊傳達，讓殘疾人士可全面參與社會。 策略方向（四） 確保殘疾人士的多元化服務因應需求轉變得以持續發展。

勞福局發言人表示，《方案》是一份「活文件」，涵蓋殘疾人士在人生不同階段的各種服務需要，政府會按每項策略建議的成熟程度，分為短期及中長期措施，並繼續以「成熟一項推一項」的方式落實，而康諮會將繼續協助政府跟進《方案》的策略建議的實施進度，根據四個策略方向適時進行檢討並作出適當調整。

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記者：陳曉瑩