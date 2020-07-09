【賭王設靈】前女婿許晉亨現身送別何鴻燊　與何超瓊世紀婚禮曾成佳話　

▲ 何鴻燊前女婿許晉亨送別賭王。

賭王何鴻燊喪禮今日公祭，由中午起多位政商名人陸續向賭王送別。其中二房長女何超瓊前夫許晉亨也有現身送別賭王，神情肅穆的許晉亨未有發言，但依然成為現場焦點。

今日約下午3點40分，許晉亨到達香港殯儀館，一直低著頭的許晉亨未有向傳媒發言，一言不發走入靈堂。

▲ 許晉亨到達靈堂。（東星圖片）

人稱「許公子」的許晉亨出身名門，其爺爺是「香港船王」許愛周，許氏家族於40年代成立了中建企業，從事房地產投資，而許晉亨的父親為許世勳，於2018年離世。

▲ 許晉亨未有向傳媒發言。（攝影：陳心怡）

有指許晉亨的爺爺將其家族資產以基金管理形式處理，家族成員包括許晉亨每月只可以從家族的信托基金支取生活費。

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▲ 許晉亨跟何超瓊曾有過一段9年婚姻。（經濟日報圖片）

當年跟超瓊婚禮斥資2000萬

許晉亨跟何超瓊曾有過一段婚姻，二人於1991年結婚，這場世紀婚禮據知耗資2,000萬，婚宴一共擺足三日，有指何鴻燊送給女兒何超瓊達10億元的嫁妝，而超瓊穿的婚紗亦價值60萬。

惟99年二人的婚姻傳來暗湧，當年有傳楊其龍介入二人的婚姻，二人被媒體拍得於公開場合親吻，惟賭王何鴻燊卻不太接納這戀情，更忍不住公開批評楊其龍：「質地唔好」。

許晉亨跟超瓊就離婚一事傳了多年，直至2008年何超瓊公開宣佈跟許晉亨離婚，這段婚姻亦畫上句號。而超瓊曾跟媒體透露，當年跟許晉亨關係似愈走愈遠，在她眼中，許晉亨不愛應酬，亦不爭權，只喜愛跟朋友一起熱鬧聚會，反而超瓊努力於工作上，令二人相處上出現壓力。

▲ 何超瓊於今早到達靈堂。（東星圖片）

而許晉亨於2006年跟李嘉欣爆出戀情，當時何超瓊稱跟許晉亨未正式簽字離婚，引來外間的熱議。

不過「嘉亨戀」最終開花結果，於2008年10月28日註冊結婚，3年後李嘉欣更為許家誕下兒子許建彤。

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▲ 許晉亨跟李嘉欣於2008年結婚，二人育有兒子Jayden。（取自微博）

至於超瓊自從2001年跟楊其龍分手後，亦鮮有傳出緋聞，直到2010年，被指跟俞琤發展密友關係。而超瓊亦專注打理家族賭業生意，2011年將美高梅中國上市，身家暴升，曾成為香港女首富。

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