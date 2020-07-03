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【港區國安法】香港民研： 近六成受訪者支持美國制裁香港

政治 18:15 2020/07/03

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鍾庭耀表示，國安法之下，民研工作照舊。（林曉君攝）


「港區國安法」6月30日生效，香港民意研究所調查顯示，近6成受訪者支持美國制裁實行港區國安法的香港。

調查在6月30日至7月2日期間進行，問卷題目假設港區國安法已經推行，詢問受訪者有多支持或反對美國政府根據《美港關係法案》，不再給予香港一些有別於中國的特殊待遇。當中，民主派支持者中，有85%支持，4%反對；非民主派支持者中，則有30%支持，55%反對。整體而言，仍有57%受訪者支持美國制裁香港，29%反對。

被問及會否擔心國安法下，民研調查受影響。鍾庭耀表示，民研工作照常、一切照舊，「盡量不將這個問題變成一個問題。」鍾庭耀認為，「勾結」是指不能見光、不能公諸於世的交易，所有研究只要是公開在陽光之下，就沒問題，強調自己會本着科學精神，和民意研究的專業，繼續民研工作。若有人「搬龍門」，是「搬龍門人」的問題。

另外，民主派初選本月11日及12日舉行。民研負責電腦程式開發和選舉監察。陳家洛表示，屆時會監察投票過程中，有無不想見到的干預，例如票站範圍，有無警方以國安法執法，或不支持民主派初選的市民騷擾排隊投票的市民。

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記者︰林曉君

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