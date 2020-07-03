【口罩供應】PFE+BFE+VFE達99%　Gimans Care彩虹成人+中童+幼童口罩下周三預售

▲ Gimans Care彩虹口罩下周三預售。

香港口罩品牌Gimans Care宣佈正式開賣口罩，以彩虹口罩作為賣點之餘，口罩符合ASTM Level 2，BFE、PFE及VFE均達到99%或以上，有效過濾微粒及細菌達99%以上。Gimans Care將於7月8日（三）下午2時進行網上預售，推出成人、中童及幼童的3層過濾防護口罩，數量共25,000盒。

Gimans Care為日本Starday口罩之授權批發銷售商，擁有多年口罩經銷經驗，其廠房有十多年口罩生產經驗。是次預售的Gimans Care彩色口罩符合ASTM 第2級防護標準及EN14683 Type IIR，細菌過濾率（BFE）、粒子過濾率（PFE）及病毒過濾率（VFE）均達到99%或以上，即口罩能有效過濾微粒及細菌達99%以上。

Gimans Care彩色口罩共有三款不同尺寸：17.5cm x 9.5cm（成人）、14.5cm x 9cm（中童）及12.5cm x 8cm（幼童），滿足不同年齡層及臉型之需要之餘，亦適合家庭親子使用。口罩採用獨特「Ω型」立體構造，讓口鼻與口罩間留有更多空間，確保口罩在炎熱的夏天亦能舒適佩戴。

首輪將預售共25,000盒（成人18,000盒、中童4,000盒及幼童3,000盒）彩色口罩，顏色包括薰衣草紫、蜜柑橙、檸檬黃、玫瑰粉紅、晴空紫藍及飄雪白共6款顏色，50片裝成人及中童尺寸口罩之售價為港幣158元，40片裝幼童尺寸口罩之售價為128元，而選購所有尺寸的飄雪白口罩更可享有每盒港幣20元折扣優惠。購買後可選擇以順豐直送辦公室或住宅、或於順豐門市、順便智能櫃及旺角Gimans Care門市自取，網站將於預售活動前1天開放。

Gimans Care在Facebook上提到，口罩工廠在無錫10多年，主要出口日本。他們亦已設立網店，目前有另一牌子StarDay的口罩現貨可供購買。

官網網址：https://bit.ly/3dVwp4I

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責任編輯：王俊賢