【賭王設靈】四房子女陸續送別父親　何鴻燊第17子猷邦居美國未現身

▲ 四房子女帶後代送別賭王，居美國何猷邦未有現身。

賭王何鴻燊於5月26日病逝，享年98歲。何家於6月27日刊登訃聞，列出生前的17名子女，亦令賭王第17名有兒子何猷邦身份曝光，有指為保護兒子何猷邦，何家不會安排猷邦回港奔喪，而今日何氏家族為賭王何鴻燊於北角殯儀館設靈，喪禮上亦未見何猷邦的蹤影。

何家今日於香港殯儀館設靈，四房子女均以一身素黑色現身。當中包括長房四女何超雄與女伴、獨自到場的二房女兒何超瓊，三太陳婉珍由女兒何超蓮牽著到場，超蓮男友竇驍緊隨其後，何超雲獨自步入靈堂。

▲ 三太陳婉珍、女兒何超蓮，超蓮男友竇驍在後。（攝影：林宇翔）

▲ 四太與超欣一同現身。（林宇翔攝）

四房長子何猷亨獨自到場，三房兒子何猷啟與太太齊嬌，則分別抱著長女Tittania與幼女Tylia到來，猷啟全程以手掩著幼女臉孔。

▲ 三房兒子何猷啟與太太齊嬌，抱著女兒現身。（林宇翔攝）

較少現身公眾的何猷龍與太太羅秀茵一同現身。

▲ 何猷龍與太太羅秀茵。（林宇翔攝）

隨後四太梁安琪與幼女何超欣，女兒何超盈抱著女兒辛阡覓與老公辛奇隆，還有四房兒子何猷君與太太奚夢瑤抱著賭王長孫何廣燊現身。

▲ 何超儀與陳子聰。（游艾維攝）

二房女兒何超儀與老公陳子聰一同到場，是唯一站定讓傳媒拍攝的何家成員。問到父親喪禮採取甚麼儀式時，超儀表示未能多說，只能跟傳媒說句不好意思，問到有甚麼說話想跟父親說時，她謂：「我都想他在場，有份參與這個葬禮。」臨進入靈堂前，超儀向傳媒鞠躬，表示辛苦傳媒在天氣炎熱情況下守候。

▲ 超蓮拖著三太現身。（林宇翔攝）

二房太太藍瓊纓的座駕直駛殯儀館停車場，由兩位隨行人員扶著她下車，藍瓊纓動作緩慢，另一隨行人員從車尾廂為她取出輪椅備用。

▲ 何猷亨與太太奚夢瑤，以及何家長孫何廣燊。（林宇翔攝）

【賭王離世】賭王何鴻燊訃聞公告下月出殯 第17名兒子何猷邦身份曝光

由於何家於上月27日於報章刊登訃聞，子女欄目上多了一名兒子「何猷邦」，令賭王何鴻燊第17個兒子曝光，而亦引起外間對這何家兒子的關注。

▲ 賭王何鴻燊靈堂現場情況。（大會提供）

而四太梁安琪於6月27日發出聲明，確認何猷邦是其兒子，並指因其身體原因，家族從未公佈其任何信息，形容何猷邦在何家及親友間並不是一個秘密，當中聲明寫道：「猷邦的人生，注定了他必須被保護，不能夠被打擾」

▲ 何超雄拖著女伴現身。（游艾維攝）

據知何猷邦為四房太太梁安琪的長子，年約28歲，而早年網上一直流傳何猷邦的童年照以及「何猷佳」的名稱。

▲ 長房女兒何超賢及丈夫。（攝影：林宇翔）

有指何猷邦年幼時因一場大病，以致情緒出問題，於是被送往澳洲醫治。而賭王及四太並了解何姓家族的一舉一動都受大眾關注，為讓何猷邦免受傳媒騷擾，賭王接受專家意見送兒子往在美國生活。

▲ 何超盈抱著女兒辛阡覓到場。（林宇翔攝）

【賭王離世】何鴻燊訃聞第17名兒子何猷邦曝光 四太梁安琪發聲明確認身份

▲ 何超瓊較早前抵達現場。（林宇翔攝）

而何猷邦只是怕熱鬧，以及不擅與人溝通，讀書時發現他對電腦有天賦，大學畢業後在美國一大型公司工作。

▲ 訃聞內列出何家三代名單，令何猷邦身份曝光。（經濟日報圖片）

據悉，家族基金負責何猷邦的生活開支外，賭王亦很疼錫何猷邦，早年除請人照顧他外，賭王生前已叮囑超瓊要好好照顧這個弟弟。

而出於保護何猷邦，賭王喪禮當日，他不會回港奔喪。

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責任編輯：王俊賢