網傳張祝珊學生襲警後由教師帶領撤回學校　校方查證後澄清絕無其事

▲ 張祝珊英文中學昨（2日）發聲明指，有關該校學生襲警後由老師帶領撤退回學校一事，經校方查證後絕無其事。（學校網頁）

周三（1日）有大批人士響應網上號召到港島多區遊行，網傳當日在炮台山有一批人士在襲擊警察後，由兩名教師「帶領撤回」附近一間中學。被指涉事的張祝珊英文中學昨（2日）已發聲明澄清絕無其事，校方向TOPick回應指，已翻查有關時段的學校閉路電視，並無發現網傳所述情況，並已主動向教育局解釋事件，但直至今日（3日）仍收到不少學生家長及「街外人」電郵或致電投訴，形容對學校造成一定困擾。

周三起網上流傳一則短訊指，當日下午3時半，有30多名年約10多歲人士，在炮台山站登山樓梯向英皇道的警員投擲硬物，遭警方驅散時，該批人士由兩名教師「帶領撤回」附近的張祝珊英文中學。

校方昨在校網發聲明，對於網上傳聞指該校學生於周三下午於炮台山站附近襲擊警察，其後由老師帶領撤退回學校一事，經校方查證後絕無其事，形容此事「純屬虛構及惡意中傷」，對造謠者及散播不實傳聞者保留法律追究權利。

該校校長歐振強回應指，自周三起至今連日接獲至少10多封電郵及不少電話查詢或指責學校，惟校方事後翻查周三當日下午3至7時的學校門口閉路電視，並無發現有一批師生進入學校的情況，另根據網傳訊息中歷時只有數秒鐘的短片，只見數名非穿黑衣人士在學校附近一條樓梯從容地行走。

歐振強指，警方已於周三晚向學校了解事件，至今沒有再聯絡校方；校方已於昨日主動聯絡教育局表達事件，其後已向局方作出解釋。他形容學校已花大半日處理查詢及發聲明等，造成一定困擾，並擔心有關傳言會影響校譽。TOPick已向教育局作出查詢，有待回覆。

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記者：馮琪雅