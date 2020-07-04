【救救動物】揭泰國椰子產品背後殘忍真相　猴子淪採摘奴隸精神失常

▲ 動物組織PETA發佈調查，揭露有泰國人濫捕野生猴子，虐待訓練牠們淪為採摘椰子奴隸。

市場上有售各式各樣的椰子製成品，如椰子水、椰奶等，動物組織近日發佈一段調查影片，揭露有泰國人濫捕野生猴子，虐待訓練牠們淪為採摘椰子奴隸，每日需摘取多達1000個椰子。呼籲大眾停止購買相當椰子產品，勿成為虐待猴子的幫兇。

今日（3日），PETA 亞洲善待動物組織在facebook專頁發佈了一段影片，揭泰國椰子產業的黑幕，調查發現在泰國有很多從野外捕捉的猴子，自幼經歷殘忍的訓練，離開大自然家園，被迫爬上椰樹採摘椰子，淪為採摘椰子機器。椰子產業的工人更在猴子頸上戴上堅硬的金屬環，用鐵鏈和繩索將他們一直束縛在狹小的空間裡，受風吹雨打、日曬雨淋，終生被鎖住囚禁、被虐待。

猴子奴隸精神失常

PETA指出猴子是非常聰明的動物，當失去自由，牠們慢慢地失去理智，有的甚至會啃咬自己的四肢，來排解無盡的孤獨和絕望，出現精神問題。在影片所見，驚恐的小猴子被迫執行艱辛任務，如旋轉沉重的椰子，直到椰子從高處落下。如果猴子試圖反抗保護自己，其尖牙可能會被拔掉。

此外，為了從這些猴子身上賺更多錢，一些訓練師還會強迫牠們參加類似馬戲團的表演，如踩單車、打籃球等表演，娛樂人類。

▲ 猴子被不人道對待。（影片截圖）

呼籲抵制利用猴子的品牌

有關影片只是猴子淪為採摘椰子奴隸的冰山一角，PETA指出幾乎所有泰國出產的椰子都會利用猴子採摘。PETA副總裁Jason Baker指出︰

一旦購買含有泰國椰子的產品，你都可能不經意地支持了這種虐待猴子的行為。請呼籲那些供應商停止剝削猴子，抵制產自泰國的椰子產品。

泰國主要的椰奶生產商Aroy-D和Chaokoh都存在以上情況。好消息的是，泰國超市Cost Plus World Market知道PETA的調查後，決定不再出售Chaokoh品牌的椰奶。

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責任編輯︰顏紫燕