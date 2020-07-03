新東陽魚鬆樣本被檢出水銀含量超標　受影響批次產品已停售及下架

▲ 新東陽一個200克罐裝魚鬆樣本被檢出金屬雜質汞的含量超出法例標準。（網上圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（3日）公布，產品品牌新東陽一個罐裝魚鬆樣本被檢出金屬雜質汞（俗稱水銀）的含量超出法例標準，產品的來源地是台灣，淨重量為每罐200克，其分銷商為B&S Company，而有關批次產品的此日期前最佳為2021年4月10日。

中心發言人指，中心透過恆常的食物監測計劃，從一網上商店抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，樣本含百萬分之零點八一的汞，超出法例標準的百萬分之零點五。

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中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。而有關分銷商亦正按中心指示進行回收。市民可於辦公時間致電分銷商熱線3628 7800，查詢上述產品的回收事宜。中心亦正追查有關產品的來源。

▲ 受影響批次圴產品是每罐200克。（網上圖片）

發言人指，汞可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力；世界衞生組織亦指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑。



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中心的總膳食研究報告亦指出，體型較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高，如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等。因孕婦、計劃懷孕的婦女和幼童等人士較容易受汞影響，中心提醒有關人士，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述汞含量可能較高的魚類，從而減低因攝入過量金屬污染物以致損害胎兒和嬰幼兒健康的風險。



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責任編輯：郭詩詩